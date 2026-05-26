Investigació a Zapatero
El jutge atén la petició de Zapatero i ajorna la seua declaració al 17 i 18 de juny per la complexitat de les acusacions contra ell
El jutge Calama l’havia citat el pròxim 2 de juny en qualitat d’imputat, però retarda 15 dies la seua compareixença perquè la seua defensa puga tindre més temps per a preparar-la
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha atés la sol·licitud de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que exercix el lletrat sevillà Víctor Moreno Catena, i ha acordat ajornar 15 dies la declaració com a investigat de l’expresident del Govern, traslladant la seua compareixença del 2 al 17 i 18 juny, atesa la complexitat de les acusacions abocades contra ell que ha pogut conéixer després de l’alçament del secret fa tan sols una setmana, assenyalen fonts jurídiques.
En una providència, el magistrat accedix a la petició de la defensa del polític socialista, que havia esgrimit l’extensió de la causa, a la qual no va tindre accés fins ahir, per a poder disposar de més temps per a estudiar amb més deteniment els indicis que consten en les actuacions i que l’han portat a imputar-lo pels delictes d’organització criminal, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i falsedat documental.
La investigació duta a terme per la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia (UDEF) l’assenyala per un presumpte cobrament de comissions procedent del rescat de 53 milions d’euros que va obtindre l’aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia i el jutge el col·loca en la cúspide d’una presumpta organització criminal que comprendria altres negocis sospitosos de constituir delicte de tràfic d’influències o blanqueig de capitals. Segons els investigadors, els pagaments realitzats tant a Rodríguez Zapatero com a l’empresa de les seues filles, Whathefav, assolirien els dos milions d’euros per treballs d’assessorament o maquetació sospitosos de ser falsos com a coartada per al cobrament de les comissions il·legals.
La investigació no es limita a això i vincula la trama relacionada amb l’expresident socialista amb plans per a constituir una empresa offshore a Dubai o la creació d’una altra firma a les Illes Verges Britàniques vinculada amb el negoci de l’or veneçolà, segons es revela en tres informes elaborats per la UDEF i la Fiscalia Anticorrupció.
En un altre dels informes de la UDEF, es destaca que el despatx de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero era el “centre de direcció operatiu” de la presumpta trama, mentres que la vivenda en la qual residia seria, en opinió dels investigadors, el lloc de “planificació” de les instruccions “més sensibles”. Per eixe motiu, van sol·licitar permís per a procedir a registrar-lo també el passat dia 19, quan es va conéixer la imputació del polític socialista. Tot i això, el magistrat José Luis Calama no va considerar necessària la pràctica de la diligència i el registre no va arribar a practicar-se.
Les sospites contra ell van aparéixer en un xat intervingut l’octubre de 2024 a diversos dels empresaris imputats en la causa, en el qual el veneçolà en crida i cerca Danilo Diazgranados Manglano “manté una relació personal i econòmica amb algú anomenat Zorro o Z o ZZZZ que ha sigut identificat com a José Luis Rodríguez Zapatero”, afirmava la magistrada del Jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, quan va inhibir-se el passat mes de febrer a favor de l’Audiència Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- La realitat de l’alzhèimer: 10 mesos d’espera per a la primera consulta amb el neuròleg i més d’un any i mig per al diagnòstic
- Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València