L’enemic silenciós de l’estiu
Natacha Payá
L’estiu sembla haver-se avançat enguany a Espanya. Durant els pròxims dies continuarem parlant de temperatures més pròpies de juny o fins i tot de juliol, amb màximes que podrien arribar als primers 40 graus de la temporada en zones de la vall del Guadiana i altres punts deprimits de l’interior peninsular.
L’ambient serà plenament estiuenc, amb moltes hores de sol i molt poques precipitacions en gran part del país. No obstant això, més enllà de la calor, hi ha un altre factor que mereix especial atenció estos dies: l’índex UV. Es mantindrà molt alt, la qual cosa suposa que el risc de patir danys en la pell augmenta considerablement i que una exposició prolongada al sol, sense protecció, pot provocar cremades en molt pocs minuts.
Les altes temperatures conviden a passar més temps a l’aire lliure, siga en el camp, en piscines, terrasses, d’excursió o en les platges. L’impacte del sol pot convertir-se en l’enemic silenciós de l’estiu si no prenem precaucions. La radiació UV no només pot causar cremades solars, sinó també envelliment prematur de la pell, taques i fins i tot augmentar el risc de desenrotllar càncer de pell a llarg termini.
Per això, és fonamental protegir-se adequadament del sol, especialment durant les hores centrals del dia: de 12 a 17 hores, quan la radiació solar és més intensa. Els experts recomanen utilitzar crema solar de factor alt i reaplicar-la cada dos hores i després de cada bany.
La hidratació també és igual de clau. Beure aigua amb freqüència, encara que no es tinga set, ajudarà a previndre els colps de calor i els problemes lligats a les altes temperatures.
Mentres la calor continua intensificant-se esta setmana i fins a l’inici de juny, l’ambient estable també dominarà gran part d’Espanya als matins. No hem d’oblidar que el sol, encara que en tinguem moltes ganes de prendre’l, pot ser perillós.
Gaudir de l’oratge, sí, però sempre amb precaució i protecció adequada.
