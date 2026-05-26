Llum verda per a arreglar la façana del palau del Marqués de Dosaigües trencada per un camió
L’Ajuntament concedix la llicència definitiva al Ministeri de Cultura perquè netege i repare el sòcol de la portada d’alabastre danyat per un vehicle de repartiment
Llum verda a la restauració de la porta d’alabastre del palau del Marqués de Dosaigües, colpejada per un camió. L’Ajuntament de València acaba de concedir llicència al Ministeri de Cultura per a la realització d’obres de restauració de l’entrada al Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí. Els treballs inclouran la realització d’estudis, neteja, consolidació i reintegració no només de la porta gran, sinó també de la porta de fusta i del reixat.
L’incident que exigix ara la reparació va ocórrer el gener de 2026, quan un camió de repartiment va colpejar el sòcol de la façana d’estil rococó i va obrir un clevill en la façana realitzada en alabastre –procedent de les pedreres de la Ninyerola a Picassent– per Ignacio Vergara, sobre disseny d’Hipólito Rovira.
Esta popular portada està situada en una zona per a vianants, però hi acostumen a circular camions de càrrega i descàrrega, exposant la façana al perill que finalment va patir en gener. Cal recordar que este immoble va ser declarat bé d’interés cultural per decret del 24 de febrer de 1941.
Amb la llicència municipal, el projecte per a restaurar la façana principal del palau del Marqués de Dosaigües supera el seu últim tràmit després que el Ministeri de Cultura formalitzara el mes de febrer d’enguany el contracte d’execució dels treballs. El Ministeri havia tardat tres mesos a formalitzar l’encàrrec malgrat que les obres van ser declarades d’urgència a causa de la gravetat dels danys en la portada.
Les obres costaran uns 250.000 euros i es prolongaran durant sis mesos per a intentar recuperar la portada d’alabastre, coberta per unes teles negres i una xarxa. Encara que el Ministeri de Cultura executa treballs de manteniment i conservació cada quatre anys, en esta obra haurà de fer un esforç extra.
Fums nocius
El pas de vehicles en zona per a vianants no és l’únic risc al qual s’enfronta la seu del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries. L’edifici, amb una de les estampes més fotografiades pels turistes que visiten València –atrets per la portada del segle XVIII i composta per dos grans figures al·legòriques dels rius– també està exposada a la contaminació d’esta cèntrica zona del Cap i Casal.
Fa diversos anys, el director del museu, Jaume Coll, va alertar sobre la delicadesa de l’alabastre en un entorn que ha de combinar els usos comercials i residencials amb la conservació del patrimoni. Encara que en el seu moment es va limitar el pas de busos de l’EMT, el director del museu va reclamar un monitoratge urgent amb mesuraments mediambientals per a avaluar fins a quin punt esta façana protegida estava exposada a les agressions d’agents externs.
Més enllà de la seua reputació com una de les postals de la ciutat, el monument rep a l’any més de 175.000 visites i en el museu van considerar que el trànsit hauria d’estar millor distribuït per altres zones, o amb l’ús de vehicles elèctrics o de menys tonatge. Una consideració que s’ha vist reforçada després de l’incident amb el camió de repartiment.
