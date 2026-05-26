“En moviment” afavorix la inclusió social i l’ocupabilitat a Sagunt

Es treballaran aspectes de benestar físic i emocional, autonomia personal i cohesió social per a reforçar l’autoestima i l’ocupabilitat dels participants

Projecte “en moviment” / Ajuntament de Sagunt

Patricia Granell

Sagunt

La Regidoria de Servicis Socials de l’Ajuntament de Sagunt desenrotlla el projecte “En moviment, itineraris d’inclusió social”, finançat pel Programa Fons Socials Europeus Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027, amb l’objectiu de promoure la inclusió social i millorar les capacitats personals i prelaborals de persones en situació de vulnerabilitat.

La iniciativa, dirigida a persones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió social i/o de l’ingrés mínim vital i a col·lectius amb dificultats d’accés a l’ocupació, treballarà aspectes relacionats amb el benestar físic i emocional, l’autonomia personal, l’autocura i les habilitats socials.

Projecte “en moviment” / Ajuntament de Sagunt

Els mòduls

El projecte integra diferents mòduls centrats en l’exercici físic i el moviment, la higiene i la cura dels espais personals, així com la imatge, la cura personal i la salut emocional. A més, incorpora activitats d’expressió artística i dinàmiques grupals orientades a reforçar l’autoestima, la cohesió social i l’ocupabilitat.

“En moviment” es desenrotllarà entre maig i desembre, excepte agost, amb un total de 200 hores d’intervenció, i comptarà amb la participació d’unes 15 persones derivades pel Departament de Servicis Socials.

Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de Sagunt reforça el seu compromís amb l’acompanyament integral i la inserció sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant recursos de proximitat i metodologies participatives.

