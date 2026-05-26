“En moviment” afavorix la inclusió social i l’ocupabilitat a Sagunt
Es treballaran aspectes de benestar físic i emocional, autonomia personal i cohesió social per a reforçar l’autoestima i l’ocupabilitat dels participants
Patricia Granell
La Regidoria de Servicis Socials de l’Ajuntament de Sagunt desenrotlla el projecte “En moviment, itineraris d’inclusió social”, finançat pel Programa Fons Socials Europeus Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027, amb l’objectiu de promoure la inclusió social i millorar les capacitats personals i prelaborals de persones en situació de vulnerabilitat.
La iniciativa, dirigida a persones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió social i/o de l’ingrés mínim vital i a col·lectius amb dificultats d’accés a l’ocupació, treballarà aspectes relacionats amb el benestar físic i emocional, l’autonomia personal, l’autocura i les habilitats socials.
Els mòduls
El projecte integra diferents mòduls centrats en l’exercici físic i el moviment, la higiene i la cura dels espais personals, així com la imatge, la cura personal i la salut emocional. A més, incorpora activitats d’expressió artística i dinàmiques grupals orientades a reforçar l’autoestima, la cohesió social i l’ocupabilitat.
“En moviment” es desenrotllarà entre maig i desembre, excepte agost, amb un total de 200 hores d’intervenció, i comptarà amb la participació d’unes 15 persones derivades pel Departament de Servicis Socials.
Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de Sagunt reforça el seu compromís amb l’acompanyament integral i la inserció sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant recursos de proximitat i metodologies participatives.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- La realitat de l’alzhèimer: 10 mesos d’espera per a la primera consulta amb el neuròleg i més d’un any i mig per al diagnòstic
- Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València