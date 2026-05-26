Música
Sidecars, Carlos Ares, Niña Polaca i Iván Ferreiro obrin els concerts de Nits de Vivers 2026
El cicle inicia la seua programació entre este dijous i dissabte, i repetix en la seua sexta edició les dates que en 2025 el van portar a assolir el seu rècord d’assistència
Final del mes de maig —repetint així la fórmula que l’any passat els va portar a batre el rècord d’assistència— i el sext any de Nits de Vivers ultima les hores per a començar. Perquè esta setmana, concretament entre les nits de dijous i dissabte, el cicle de concerts que se celebra en els jardins de Vivers del Cap i Casal s’iniciarà amb una selecció d’artistes que van des de Sidecars fins a Iván Ferreiro, passant per Carlos Ares o Niña Polaca.
Les primeres actuacions
En concret, el certamen —que “conviurà amb la naturalesa, la gastronomia i l’ambient mediterrani de les nits d’estiu a València”— obrirà les portes a les 20 hores del pròxim dijous per primera vegada perquè el públic puga preparar-se abans del concert de Sidecars, la banda —composta per Juancho (guitarra i veu), Gerbass (baix) i Ruly (bateria)— que es troba immersa en plena gira per a donar a conéixer el seu últim treball, Everest, l’octau disc de la seua carrera. Una actuació, que començarà a les 21:15 hores, a la qual arribaran acompanyats per Bajo 79 en la cita inaugural.
Un dia després, a la mateixa hora, el torn serà per al pop alternatiu de Carlos Ares —que l’any passat va llançar La boca del lobo, una proposta experimental i amb tocs folk— i també per a “una de les bandes més destacades de l’actual circuit indie nacional, Niña Polaca”, que arriba al recinte valencià a penes un mes després de publicar el seu últim treball, Dónde está la ONU cuando más la necesitas. Un treball que seguix Que adoren tus huesos (2023), el qual van “revisitar” artistes com Amaral, Carlangas, Sexy Zebras, La M.O.D.A., Dani Fernández, Travis Birds, David Kano o Antifresco.
Finalment, en este tram inicial, Iván Ferreiro protagonitzarà, este dissabte a les 22 hores, una actuació en la qual recorrerà tots els seus èxits des de Piratas fins hui. Dins de la seua gira Hoy x ayer, donarà vida a les cançons que l’han acompanyat al llarg d’estos trenta-cinc anys de trajectòria, els seus dotze discos d’estudi i els seus centenars de concerts.
Pròximes actuacions
La programació continuarà la setmana que ve amb dos noves jornades. El divendres 5 de juny arribarà una de les nits més intenses del cicle amb Soziedad Alkoholika, Angelus Apatrida, Bala, Deaf Devils i Vaire, mentres que el dissabte 6 de juny serà el torn de Hoke, un dels noms més destacats del panorama urbà nacional.
Tot això, segons van destacar els promotors quan es va donar a conéixer el cartell i es van posar a la venda les entrades el desembre passat, mostra que Nits de Vivers “seguix fidel a la seua essència, que consistix a oferir al públic assistent música en directe i un entorn còmode. És per això que, a més de l’elecció de l’espai, en l’entorn privilegiat dels jardins de Vivers, el recinte comptarà un any més amb una cuidada zona gastronòmica i diverses zones de descans repartides entre la zona de menjars i la zona de concerts”.
