Un altre estiu de reconstrucció: les altes i baixes en el València CF
L’eixida de diversos jugadors i la finalització d’alguns contractes obliguen el club de Mestalla a planificar de manera intensa una altra finestra de fitxatges
El València CF afronta un altre mercat de reconstrucció de la seua plantilla per a la campanya 26-27. I no només pel mal rendiment de gran part del conjunt que, excepte sorpresa, continuarà entrenant Carlos Corberán, sinó per meres matemàtiques. I és que el pròxim 30 de juny fins a huit futbolistes finalitzen la seua relació contractual amb l’entitat de Mestalla, als quals caldria sumar els jugadors que no compten per al tècnic, així com lesions de llarga duració.
La porteria: el primer gran dilema
Julen Agirrezabala torna a l’Athletic Club després de la cessió amb opció de compra, una possibilitat que el València no escometrà. El bon rendiment oferit per Stole Dimitrievski després de la lesió del porter basc li ha valgut per a guanyar-se la renovació automàtica i seguir a Mestalla. Per la seua banda, Cristian Rivero té contracte fins al 30 de juny de 2027. Falta veure si Corberán es conforma amb els dos i integra en dinàmica del primer equip els dos porters del filial (Vicente Abril i Raúl Jiménez) o si es busca un altre porter que competisca amb Dimitrienski, amb Rivero de tercer, i se cedix els jugadors del planter (acabats de renovar) a equips de Segona Divisió perquè es foguegen.
Defensa: centrals i lateral dret desert
La saga és un dels aspectes marcats en roig. Unai Núñez, Eray Cömert, Thierry Correia i Renzo Saravia acaben el 30 de juny la seua vinculació amb el club. Com a centrals, tenen contracte, César Tárrega, José Copete (que ha recaigut de la seua lesió i no estarà disponible per a l’inici de la Lliga i la seua tornada no s’espera com a mínim fins al mes d’octubre) i Mouctar Diakhaby, a més del retorn de Cenk (cedit en el Colònia), més el fitxatge de Justin de Haas. El club ha demanat a Cömert que espere (té ofertes) i se li presentara una proposta per a seguir. Quant als laterals, en el flanc dret només roman amb contracte Foulquier, hui dia lesionat i amb un rendiment en esta temporada molt baix. Per tant, adquirix caràcter d’urgència el reforç, mínim, d’un jugador específic com a ‘2’. Ací apareix amb força el nom d’Andrés García, de l’Aston Villa. En l’esquerra, Gayà i Jesús Vázquez tenen contracte.
El centre del camp: Guido, Santamaría i Pepelu
El centre del camp també exigix cirurgia. Guido Rodríguez finalitza contracte el 30 de juny i Santamaría no ha comptat en tota la segona volta, amb un acumulat de 753 minuts en tota la temporada. El lògic és buscar-li eixida. Javi Guerra (amb ofertes) hauria de ser la pedra angular del projecte, vist el seu rendiment en el final de temporada, amb tres assistències i tres gols, i Ugrinic ha demostrat la seua vàlua, a més de tindre contracte. Per contra, hi ha la incògnita de Pepelu. El de Dénia va ser un fix en la primera volta, però, després de l’arribada de Guido, només va disputar 16 minuts en set partits, per a tornar a sumar minuts en l’últim tram, jugant fins i tot de central a bon nivell. En este sentit, cal recordar que el València ja té lligat el pivot Aliou Dieng (Mali) procedent de l’Al Ahly FC egipci. D’altra banda, hòmens com André Almeida, que en els últims huit partits només ha disputat 14 minuts, i Dani Raba, en l’ostracisme des del seu gest a Pamplona (jornada 2) al ser substituït en el primer temps per l’expulsió de Gayà, apunten a eixir este estiu del València.
Bandes òrfenes i un tercer davanter
La lesió de Diego López suposa un altre contratemps per a este estiu. L’asturià va patir un trencament de creuat i la seua tornada no es produirà fins a 2027. Esta important baixa, més l’adeu de Ramazani (sis gols), que conclou cessió i tot apunta que no repetirà, obliga a moure fitxa en la banda dreta. Mentres Luis Rioja, un dels habituals (amb 2.636 minuts en 37 partits), té contracte, Danjuma no ha oferit el rendiment esperat (ha anat de més a menys, amb tres gols en el primer mes i mig de competició) i podria eixir. Va arribar a cost zero, però el Vila-real té un 50 % dels seus drets.
Finalment, Sadiq i Hugo Duro tenen contracte en la posició d’atac. El nigerià va ser una petició expressa de Carlos Corberán i acaba la Lliga amb quatre gols, encara que en els últims quatre partits no ha sigut titular. Duro finalitza el campionat amb deu dianes, i suma ja tres tornejos de lliga sent el màxim golejador de l’equip. Per la seua banda, Lucas Beltrán tornarà a la Fiorentina després de la seua cessió, per la qual cosa caldrà la presència d’un tercer atacant per a entrar en la rotació.
Capacitat d’inversió
Amb este panorama, el València necessita l’arribada d’entre sis i huit futbolistes només per a suplir els que finalitzen contracte i els que estan lesionats (Diego López o Foulquier), que en serien més en cas que es produïsquen les eixides d’hòmens que sembla que no compten per al tècnic, com Santamaría, Raba, Danjuma o Almeida. En definitiva, un altre estiu de reconstrucció en el qual la capacitat d’inversió de Peter Lim marcarà cap a on camina l’entitat de Mestalla.
