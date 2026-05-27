Vaga educativa
Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
En cada centre a on dimitix un director, cau la resta de la directiva, que està composta com a mínim de tres membres, inclosa la vicedirecció i la secretaria
Els membres d’equips directius dimitits en bloc en suport a la vaga indefinida de l’educació no faran marxa arrere. Així ho han manifestat després que ja hagen fet el pas de preparar la seua dimissió davant de la Conselleria d’Educació un total de 300 càrrecs directius i de gestió dels centres. “Així no podem continuar”, denuncien.
En total, hi ha 300 dimissions ja comptabilitzades de tota mena de membres d’equips directius. La Plataforma d’Equips Directius Crítics explica que han dimitit 75 directors o directores. En cada un dels centres en els quals ha dimitit el director, asseguren fonts de la plataforma, cau la directiva al complet. Com a mínim, detallen, cada equip inclou tres persones: director, vicedirector i secretari. És a dir, que si eixos 75 directors dimitits es multipliquen pels tres càrrecs que “arrosseguen” amb ells, el resultat és la dimissió de facto de 225 persones. Però això és el mínim: hi ha centres a on la directiva és més gran, de manera que la plataforma xifra en més de 250 els càrrecs que ja han renunciat per esta via.
A més, hi ha centres a on no ha dimitit el director o directora però sí que ho han fet altres membres dels equips, per exemple vicedirectors o caps d’estudis. Per esta via han renunciat als seus càrrecs un total de més de 50 persones, la qual cosa fa incrementar la xifra de dimissions a 300, expliquen estes fonts. En molts dels centres, afigen, els claustres han firmat que no assumiran cap càrrec directiu que pertanguera a una altra persona que haja dimitit en el marc de la vaga, la qual cosa previsiblement farà la seua substitució més complexa.
“Les negociacions seguixen sense oferir avanços”
Però no hi haurà passos arrere. Ho han manifestat en un comunicat conjunt en el qual es mantenen en la seua posició. “Els equips directius que hem presentat la renúncia acordem, de manera unànime, mantindre esta decisió, fins i tot després de sentir que encara érem a temps de retractar-nos”, indiquen. Ho van escoltar de boca dels responsables de la Conselleria, però asseguren que, “després de 13 dies de lluita, seguim unides, fermes i conscients del desgast al qual se’ns està sotmetent”.
“Ho fem perquè, a hores d’ara, considerem que les negociacions seguixen sense oferir avanços satisfactoris, ni respostes reals a la situació límit que viu l’educació pública valenciana i el seu professorat”, afigen. Els dimitits consideren que esta decisió “no naix de la confrontació, sinó del cansament, de la responsabilitat i de la dignitat”. “Fa massa temps que estem sostenint centres amb més voluntat que recursos, assumint funcions que no ens corresponen i intentant protegir, cada dia, les nostres comunitats educatives”, destaquen.
“Així no podem continuar”
Mentrestant, continuen arribant noves dimissions d’equips directius tant a la Conselleria com a les tres direccions territorials. “Cada nova renúncia és un crit compartit: així no podem continuar”, asseguren els directors dimitits, que recalquen que “no és un gest simbòlic. És un crit desesperat en defensa d’una escola pública digna, cuidada, inclusiva i en valencià”.
