Els grans reptes de la cirurgia actual es debaten en l’Hospital de Sagunt

Més d’un centenar de professionals van participar en una jornada centrada en l’actualització científica i l’intercanvi clínic

Un moment de la jornada de cirurgia / Levante-EMV

Patricia Granell

Sagunt

Un espai de trobada, d’actualització científica i intercanvi de coneixement entre professionals de l’àmbit quirúrgic. Així és la jornada de cirurgia general de l’Hospital de Sagunt que enguany celebra la seua 39a edició.

La jornada, organitzada pel Servici de Cirurgia del departament, va reunir més d’un centenar de professionals de medicina i infermeria procedents de diferents centres sanitaris de la Comunitat Valenciana i d’altres comunitats autònomes.

Entre els hospitals participants van estar l’Hospital La Fe, l’Hospital General de Castelló, l’Hospital de Vinaròs, l’Hospital de Gandia, l’Hospital de Dénia, l’Hospital d’Elda i l’Hospital Obispo Polanco de Terol. La inauguració va ser a càrrec de la gerent del Departament de Salut de Sagunt, Ana Peiró.

Debat sobre controvèrsies i escenaris d’alta complexitat

El programa científic es va estructurar en dos taules redones i una conferència magistral centrades en qüestions d’actualitat clínica i en situacions d’especial complexitat quirúrgica. La primera taula, dedicada a les controvèrsies en la cirurgia del càncer colorectal, va reunir especialistes amb àmplia experiència en este àmbit.

Hi van participar el doctor García Armengol, del Centre Europeu de Cirurgia Colorectal; la doctora Millán, de l’Hospital Clínic Universitari de València, i el doctor García Flórez, de l’Hospital Universitari Central d’Astúries.

Jornada cirurgia Sagunt / Levante-EMV

La sessió va estar moderada per la cap de secció del Servici de Cirurgia de l’Hospital de Sagunt, Amparo Solana

Segona taula

La segona taula, amb el títol “Hemorràgia massiva: el pitjor malson del cirurgià”, va estar dirigida i moderada per Rodolfo Rodríguez, el cirurgià de l’Hospital de Sagunt.

Durant esta sessió es van abordar diferents escenaris clínics relacionats amb el maneig de situacions crítiques i d’alta exigència assistencial, fet que va afavorir un debat dinàmic entre especialistes.

Hi van participar com a ponents José Noguera, cap del Servici de Cirurgia de l’Hospital de Terol; Juan José Arroyo, cap del Servici de Cirurgia de l’Hospital de Dénia; B. Flor, cap de secció de l’Hospital La Fe, i Elena Parreño, metgessa intensivista de l’Hospital de Sagunt.

III Jornada Cirurgia / Levante-EMV

Una conferència magistral

La jornada va concloure amb una conferència magistral impartida per Joan Sancho Insenser, professor titular de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el títol “Microcarcinoma papil·lar de tiroide: oportunitat per al pacient o sobretractament?”.

Esta trobada manté la seua vocació de servir com a espai d’actualització i posada en comú d’avanços quirúrgics dirigit a professionals clínics de la Comunitat Valenciana i de territoris pròxims. Com en edicions anteriors, el cartell anunciador de la jornada va ser dissenyat per la cirurgiana del Departament de Salut de Sagunt, escriptora i il·lustradora Sandra Díaz, una iniciativa que aporta un component artístic i identitari propi a esta cita científica consolidada.

