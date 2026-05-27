Enterrament simbòlic de l’educació pública a Tavernes de la Valldigna: els docents ixen al carrer per a seguir amb la vaga
L’alcaldessa, Lara Romero, critica el Consell presidit per Pérez Llorca
La vaga dels docents seguix viva un dia més, com demostren les diferents manifestacions i els actes que s’organitzen en tot el territori valencià. Este dimarts, l’atenció s’ha centrat a Tavernes de la Valldigna, a on el professorat ha representat, simbòlicament, l’enterrament al qual el Consell que presidix Pérez Llorca vol sotmetre l’educació pública.
Centenars de docents han desfilat per la localitat vallera encapçalats pels portadors d’un taüt en el qual, suposadament, jau morta l’educació pública. Però els que no estan morts són els professors ni tampoc els polítics que donen el seu suport a les reivindicacions per a millorar el sector.
Al final, es va llegir un manifest amb els arguments que manegen els docents vaguistes:
• Infraestructures en ruïnes: el pla Edificant està paralitzat, fet que deixa els xiquets i les xiquetes en barracons o en centres amb goteres, sostres que cauen i sense una climatització digna davant de l’emergència climàtica.
• Aules massificades: les ràtios actuals són insostenibles; un docent no pot educar com cal amb 25 o 30 alumnes per aula, de manera que es perd tota capacitat d’atenció individualitzada.
• Carència de personal d’inclusió: s’han perdut educadores, especialistes de Pedagogia Terapèutica (PT) i d’Audició i Llenguatge (AL). L’alumnat més vulnerable és el primer que patix este “abandó institucional”.
• Retallades en el futur: s’han eliminat més de 100 cicles de Formació Professional i s’han retallat grups en les escoles oficials d’idiomes, fet que tanca el pas als jóvens que volen formar-se.
• Atac a la llengua: la mal anomenada “llei de llibertat educativa” arracona el valencià i trenca el consens d’una escola que vertebrava el territori.
Crítiques
L’alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, s’ha expressat en les seues xarxes socials: “Este dimarts hem eixit, de nou, al carrer, per a escenificar l’enterrament simbòlic al qual el Consell del Partit Popular vol abocar l’educació pública”.
Romero també destaca que en els actes de protesta “també escoltem la realitat que viuen cada dia mestres, famílies i alumnat en els nostres centres”. L’alcaldessa valora l’actitud dels “docents que fa dies que alcen la veu i defenen, amb dignitat, l’escola pública”.
Mentrestant, afig Lara Romero, el Consell de Pérez Llorca, amb Eva Palomares com a secretària autonòmica, “respon al clam atacant des de les xarxes socials del PP a qui només els posa davant de l’espill”. “Estem i estarem fent costat a qui sosté, amb esforç, la dignitat de l’escola pública i de qualitat, per a totes i tots”, conclou Romero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- El Col·legi de Bibliotecaris reconeix Marina Calatayud i Carme Navarro en els Premis Samaruc de literatura infantil i juvenil en valencià
- La realitat de l’alzhèimer: 10 mesos d’espera per a la primera consulta amb el neuròleg i més d’un any i mig per al diagnòstic
- Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València
- L’FP valenciana esclata davant de l’abandó d’Educació i reclama la dimissió del director general Armando Martí