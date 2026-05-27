El fabricant xinés de cotxes Geely s’acosta més a València
La Universitat Politècnica de València busca establir vincles amb el gegant automobilístic a Hangzhou per a fomentar la mobilitat internacional i la innovació
El fabricant asiàtic Geely fa nous passos en el seu acostament a València. Fa unes setmanes va transcendir que la companyia xinesa d’automòbils està interessada a comprar una de les naus de la factoria Ford a Almussafes. Ara ha sigut la Universitat Politècnica de València (UPV) la que mantingut una trobada institucional amb representants de l’empresa automobilística a Hangzhou, ciutat a on Geely té la seua seu i a on la institució acadèmica valenciana posarà en marxa el futur Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI).
L’objectiu de la trobada, segons ha informat la UPV, és “començar a traçar una col·laboració més estreta” entre València i el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el campus internacional que la UPV desenrotlla a la Xina.
“La reunió amb Geely ha estat especialment centrada en el talent i en les oportunitats que poden obrir-se per a l’estudiantat de la UPV a través de programes formatius compartits, iniciatives acadèmiques conjuntes, mobilitat internacional i projectes vinculats a mobilitat intel·ligent, tecnologia i innovació”, han explicat des de la Universitat.
Línies de treball
Les dos parts també han abordat possibles línies de treball relacionades amb la investigació conjunta i la captació de talent internacional, “que facilitaran intercanvis d’estudiants i investigadors entre Hangzhou i València”.
El rector de la UPV, José Capilla, ha destacat que “la connexió entre universitat i indústria és fonamental per a oferir al nostre estudiantat una formació alineada amb els grans reptes tecnològics i empresarials del futur”.
Així mateix, ha subratllat que “la presència de la UPV a Hangzhou permetrà generar noves oportunitats de col·laboració amb companyies líders internacionals i construir ponts estables d’innovació, talent i investigació entre la Xina i Espanya”.
José Capilla també ha assenyalat que “Geely representa un dels exemples més rellevants de l’ecosistema tecnològic i industrial xinés i compartix amb la UPV una visió molt orientada a la innovació, la mobilitat avançada i el desenrotllament de talent altament qualificat”.
Geely és un dels principals grups automobilístics de la Xina i té la seua seu a Hangzhou. Fundada en 1997 com a part de Zhejiang Geely Holding Group, la companyia gestiona marques internacionals com Geely Auto, Lynk & Co o Zeekr, a més de mantindre aliances estratègiques amb fabricants globals.
El grup figura des de fa més d’una dècada en la llista “Fortune Global 500” i compta amb una àmplia xarxa internacional de centres d’I+D, plantes de producció i hubs tecnològics vinculats al desenrotllament de noves solucions de mobilitat i automoció intel·ligent.
