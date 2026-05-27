L’Ajuntament de València ja analitza la documentació del Festival de les Arts per a celebrar-lo en la Ciutat de les Arts
El regidor Juan Giner confirma que un equip tècnic municipal revisa els documents remesos per CACSA per a comprovar el compliment de la normativa, especialment en matèria acústica
L’Ajuntament de València ja analitza la documentació relativa a la celebració del Festival de les Arts en la Ciutat de les Arts i les Ciències, prevista per als dies 5 i 6 de juny. Així ho ha confirmat el regidor Juan Giner, que ha explicat que el consistori ha constituït un equip tècnic específic per a revisar els documents aportats i determinar si l’esdeveniment complix les exigències legals, especialment en matèria de contaminació acústica.
Giner ha assenyalat que l’Ajuntament està “molt pendent” de la situació i que, davant de la proximitat del festival, va fer un requeriment a CACSA, la societat pública que gestiona la Ciutat de les Arts i les Ciències, per a recordar-li l’obligació de complir tota la normativa aplicable. Segons l’edil, CACSA ha remés al consistori una documentació “molt voluminosa” sobre el compliment d’eixos requisits.
“Hui, els tècnics de l’Ajuntament, un equip tècnic específic, estan revisant tota eixa documentació tan voluminosa i, quan tinguem les conclusions tècniques sobre el compliment o no, els podrem informar”, ha indicat Giner. El regidor ha insistit que l’Ajuntament està actuant per a “vetlar” pel compliment de la normativa “en tot cas” i, especialment, quant als límits acústics.
Màxima incertesa
La revisió municipal arriba en un moment de màxima incertesa per al Festival de les Arts, que ara com ara manté anunciada la seua celebració en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Alguns altres festivals inicialment previstos en el mateix recinte ja han optat per canviar la ubicació després de la sentència que va declarar vulnerats els drets fonamentals de diversos veïns per les molèsties derivades de concerts i activitats d’oci en este entorn.
A eixa situació se suma la recent decisió judicial que va rebutjar pronunciar-se sobre si la programació de concerts i esdeveniments musicals en el recinte podia mantindre’s amb l’acreditació prèvia de mitjans tècnics i controls de soroll per part dels promotors. El jutjat va recordar que correspon a l’Administració comprovar que es respecten en tot moment els nivells d’immissió sonora i la resta de paràmetres necessaris per a evitar una nova vulneració dels drets que es reconeixen en la sentència.
El Festival de les Arts ha presentat a CACSA la documentació necessària per a intentar acreditar la viabilitat tècnica de l’esdeveniment en la Ciutat de les Arts. Des del recinte s’ha assenyalat que eixa documentació ha de ser verificada tècnicament per a comprovar que s’ajusta a la normativa aplicable. Ara, segons ha confirmat Giner, l’Ajuntament també està revisant l’expedient remés per CACSA.
“Molt voluminosa”
Entre eixa documentació figurarien un projecte tècnic complet del festival i de les seues instal·lacions, plànols, memòria, pla d’emergències o autoprotecció, certificats de muntatge i d’electricitat, assegurança, declaració responsable d’instal·lacions desmuntables i tota la documentació acústica. L’exigència municipal es produïx després que el consistori no localitzara eixa documentació en l’expedient.
L’edil no ha avançat encara si el festival podrà celebrar-se finalment en la seua ubicació habitual. “Quan tinguem l’anàlisi, perquè, a més, és una documentació molt voluminosa, podrem tindre un pronunciament”, ha assenyalat. En qualsevol cas, ha recalcat que el consistori posarà “tots els mitjans” perquè es complisca la normativa, “sobretot en matèria acústica”, tant per part de l’organització com dels responsables del recinte.
L’edició de 2026 del Festival de les Arts té previst reunir a València artistes i grups com Siloé, La La Love You, Pignoise, Leire Martínez, Two Door Cinema Club, Dorian, Carlos Sadness o Triángulo de Amor Bizarro, entre altres.
