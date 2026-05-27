L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga
Ramón Vidal (PP) mostra el seu suport a les demandes de la comunitat educativa local després d’una reunió en la qual es van exposar les problemàtiques dels centres
L’alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal Soler, i el regidor d’Educació, Daniel Semper, van mantindre, este dimarts, una reunió en l’ajuntament amb representants del professorat en vaga i els equips directius del CEIP Isabel la Católica, el CEIP Sanchis Guarner i l’IES Vermellar de la localitat.
Durant la trobada, el personal docent va exposar les principals problemàtiques que afecten actualment els centres educatius i les reivindicacions vinculades a la vaga educativa. Tant l’alcalde com el regidor van escoltar les seues demandes i van traslladar el seu suport a les peticions plantejades pel professorat.
Amb este posicionament, Ramón Vidal Soler se suma a altres alcaldies governades pel Partit Popular, com les de Canals o Polop, que, en els últims dies, també han expressat públicament el seu suport a les reivindicacions de la comunitat educativa i a la necessitat de continuar avançant en la millora de l’educació pública.
L’alcalde ha destacat que “cal escoltar el professorat i atendre les necessitats reals dels centres educatius”, al mateix temps que ha defés la importància del diàleg i del consens per a trobar solucions que beneficien tant el personal docent com l’alumnat.
Suport de la plataforma de pensionistes de la Costera
D’altra banda, la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques de Xàtiva – la Costera ha mostrat el seu suport a l’actual mobilització del professorat, alumnat i famílies en defensa dels seus drets, les seues condicions laborals i de l’escola pública. “Tan important com un sistema de pensions públiques digne i solidari és l’existència i el funcionament d’un sistema públic d’ensenyança ben finançat, amb infraestructures modernes i adaptades al segle XXI i amb millors condicions laborals i econòmiques del professorat”, indiquen en un comunicat.
“És imprescindible que puga competir, en igualtat de condicions, amb els models d’ensenyança privatitzadors que potencien tradicionalment la dreta i els seus governs. Només, i especialment, l’ensenyança pública contribuïx realment a potenciar l’ascensor social perquè la classe treballadora i les famílies amb més vulnerabilitat puguen accedir en condicions menys desfavorables al coneixement que proporciona l’estudi, bàsic per al seu desenrotllament personal”, insistixen des de la plataforma de pensionistes de la Costera.
“Excepte exemples comptats, l’ensenyança privada i la concertada reproduïxen l’estructura social desigual en funció del nivell socioeconòmic de partida. No estem en contra de l’ensenyança concertada i privada, però l’esforç principal d’un govern just ha de ser per a l’ensenyança pública. Animem la societat xativina i el seu teixit social a donar suport a les justes reivindicacions del professorat”, afigen.
