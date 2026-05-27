Manifestació
Manifestació per la vaga d’educació a València hui dimecres 27 de maig: horari i carrers tallats al trànsit
Els docents valencians reprenen les protestes este dimecres amb una manifestació que recorrerà el centre de la ciutat fins a la Conselleria d’Educació
Última hora de la vaga indefinida de professors a la Comunitat Valenciana: seguix en directe la jornada de hui
La vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana suma un capítol més. Els docents estan convocats hui, dimecres 27 de maig, a una nova jornada de parades amb una manifestació que eixirà a les 11:00 hores des de la plaça de Sant Agustí i que finalitzarà en l’avinguda de Campanar, enfront de la Conselleria d’Educació.
Les mobilitzacions, que ja estan en la seua tercera setmana consecutiva, coincidixen amb unes dures i intenses negociacions entre els sindicats convocants i la Conselleria d’Educació.
Recorregut de la manifestació
La marxa partirà des del centre de la ciutat i avançarà cap a la seu de la Conselleria d’Educació. L’itinerari confirmat és el següent:
- Inici: plaça de Sant Agustí
- Guillem de Castro
- Passeig de la Petxina
- Pont de les Glòries Valencianes
- Avinguda de Pius XII
- Final: avinguda de Campanar (enfront de la Conselleria d’Educació)
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- El Col·legi de Bibliotecaris reconeix Marina Calatayud i Carme Navarro en els Premis Samaruc de literatura infantil i juvenil en valencià
- La realitat de l’alzhèimer: 10 mesos d’espera per a la primera consulta amb el neuròleg i més d’un any i mig per al diagnòstic
- Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València
- L’FP valenciana esclata davant de l’abandó d’Educació i reclama la dimissió del director general Armando Martí