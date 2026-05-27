Es noticia
Manifestació

Manifestació per la vaga d’educació a València hui dimecres 27 de maig: horari i carrers tallats al trànsit

Els docents valencians reprenen les protestes este dimecres amb una manifestació que recorrerà el centre de la ciutat fins a la Conselleria d’Educació

Última hora de la vaga indefinida de professors a la Comunitat Valenciana: seguix en directe la jornada de hui

Manifestació en el centre de València

Manifestació en el centre de València

Redacción Levante-EMV

La vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana suma un capítol més. Els docents estan convocats hui, dimecres 27 de maig, a una nova jornada de parades amb una manifestació que eixirà a les 11:00 hores des de la plaça de Sant Agustí i que finalitzarà en l’avinguda de Campanar, enfront de la Conselleria d’Educació.

Les mobilitzacions, que ja estan en la seua tercera setmana consecutiva, coincidixen amb unes dures i intenses negociacions entre els sindicats convocants i la Conselleria d’Educació.

Recorregut de la manifestació

La marxa partirà des del centre de la ciutat i avançarà cap a la seu de la Conselleria d’Educació. L’itinerari confirmat és el següent:



  • Inici: plaça de Sant Agustí
  • Guillem de Castro
  • Passeig de la Petxina
  • Pont de les Glòries Valencianes
  • Avinguda de Pius XII
  • Final: avinguda de Campanar (enfront de la Conselleria d’Educació)
Manifestación educación.

Manifestació educació

