Entrada de l’UCO a Ferraz
Sánchez promet actuar amb contundència “si hi ha comportaments irregulars nous” en el PSOE i descarta eleccions
Sense menysvalorar la “gravetat” de la investigació per la qual l’UCO ha entrat este dimecres a Ferraz, el cap de l’executiu rebutja que hi haja finançament irregular i defén que la gerent “ha portat els comptes de manera escrupolosa”
El president del Govern, Pedro Sánchez, s’ha compromés a col·laborar amb la justícia i a actuar amb contundència “si hi ha comportaments irregulars nous” en el PSOE després de la imputació de la gerent del partit, Ana Fuentes, i l’entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en la seu del PSOE per a requerir documentació sobre Leire Díez, l’anomenada “fontanera” del partit. En declaracions als mitjans durant una roda de premsa des del Vaticà, després de celebrar una audiència amb el papa Lleó XIV, el cap de l’executiu s’ha referit a un requeriment, no un registre, per a insistir que hi haurà “col·laboració total amb la justícia”.
Sánchez s’ha manifestat amb prudència, al contrari que en el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui ha tornat a defendre. Mentres que en el cas de l’expresident socialista ha assegurat que “no hi ha motiu per a canviar de posició” i ha mantingut el seu suport i confiança després de llegir el sumari, sobre la investigació coneguda este dimecres ha volgut “no restar importància ni gravetat”. En este punt, ha assenyalat que, com ja s’ha fet en altres moments, “actuarem amb la mateixa contundència amb la qual hem actuat abans”.
Encara que el cap de l’executiu ha retardat més de mitja hora l’hora prevista de la seua compareixença per a informar-se sobre les novetats de la investigació, ha dit que desconeix que s’haja imputat la gerent del partit o el qui era número dos de Santos Cerdán, el diputat per Jaén Juan Francisco Serrano. Amb tot, ha posat terra pel mig sobre la “falsedat del finançament irregular”, una línia roja per als socis d’investidura, i ha defés que la gerent “ha portat els comptes de manera escrupolosa”.
El president del Govern ha eixit també al pas de les pressions de figures en el seu partit com Emiliano García-Page, que reclamen avançar les eleccions generals. Un extrem que ha descartat i ha justificat consumar la legislatura per tal de preservar l’“estabilitat” i, amb esta, combatre amb millors números econòmics la crisi energètica.
“No puc convocar eleccions per interessos partidistes, sinó per l’interés general dels ciutadans”, ha dit, en un context “amb guerres per tot el món i crisis que exigixen respostes eficaces i equitatives”. Obrir un període electoral avançat, ha afegit, suposaria “sumir el país en una paràlisi”, tant perquè encara queda un any per a l’execució dels fons europeus, com perquè “després d’unes eleccions venen processos d’investidura” que solen prolongar-se durant mesos, com s’ha vist en altres països del nostre entorn o en les comunitats autònomes que recentment han celebrat comicis.
“Ni registre ni finançament il·legal”
Al mateix temps que el president del Govern mantenia a primera hora una audiència amb el papa, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil entrava en la seu federal del PSOE en el carrer madrileny de Ferraz. Els socialistes es van precipitar a desmentir el PP per a assegurar que “no és registre ni finançament il·legal”, al tractar-se d’un requeriment d’informació en relació amb Leire Díez i el cas SEPI. Per això, van acusar el PP d’utilitzar, durant la sessió de control al Govern, estos dos termes, que serien falsos, i qüestionen que portaren preparades les preguntes amb este assumpte abans que es coneguera públicament.
“Esperem que retiren les seues paraules i demanen disculpes”, insten les mateixes fonts. El finançament il·legal és una línia roja per als socis del Govern, com ha tornat a recordar este mateix dimecres el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián. S’hauria imputat la gerent del PSOE, Ana Fuentes.
El cap de l’executiu va iniciar el seu viatge a Itàlia este dimarts per a oferir un discurs en la seu de la FAO, l’agència de l’ONU per a l’alimentació i l’agricultura, en el marc de la Setmana de la Nutrició i en el context de les enormes disrupcions que està provocant el tancament de l’estret d’Ormuz. Després d’això, a la vesprada va mantindre una trobada amb empresaris de diferents companyies com Navantia, Fincantieri, Indra, Leonardo, Sapa, Sacyr, Webuild, Renfe o Ferrovie dello Stato.
Des de la Moncloa ressalten la coincidència de missatges amb el papa en matèria d’immigració, pau i intel·ligència artificial. Sense esperar que valide polítiques concretes del Govern durant el seu viatge a Espanya entre el 6 i el 12 de juny, sí que s’esperen missatges que reforcen mesures com la regularització extraordinària de migrants a la qual s’oposen Partit Popular, Vox i Junts.
