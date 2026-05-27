Turisme
El TSJ admet el recurs dels veïns i rellança el debat sobre la nova normativa de pisos turístics a València
La norma ha entrat en vigor esta mateixa setmana i ja està judicialitzada, raó per la qual Compromís parla de “fracàs” del Govern municipal
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha admés a tràmit el recurs de la Federació Veïnal de València contra la nova normativa d’apartaments turístics de València. Així mateix, demana a l’Ajuntament tota la documentació relativa a esta nova norma, que va entrar en vigor dilluns passat. Per a Compromís, la judicialització de la norma d’apartaments suposa un “fracàs” de l’equip de govern, al qual li demana tornar a la casella d’eixida i adoptar mesures més restrictives.
La normativa, que va entrar en vigor dilluns passat, establix tres mesures principals: el nombre de places turístiques totals, siguen d’hotels, apartaments o vivendes turístiques (VUT), mai podrà superar l’equivalent al 8 % dels habitants empadronats en tots i cada un dels barris i districtes de la ciutat. Només es permetran apartaments turístics en baixos i primeres plantes i sempre per davall de l’ús residencial, de manera que mai podran coexistir amb vivendes al mateix nivell. La normativa els obliga també a disposar d’accés propi des de la via pública independent del dels veïns. I, finalment, només es permetran apartaments en plantes baixes fins a un màxim del 15 % del total de locals de l’illa.
Però la federació veïnal entén que esta norma permet l’obertura de nous apartaments en barris a on no n’hi ha, i, a més, no regula les estades temporals de més d’11 dies ni garantix un augment dels controls en este sentit, per la qual cosa va presentar un recurs que finalment ha sigut admés a tràmit per la Secció Primera de la Sala Contenciosa del TSJ.
Seguretat jurídica
Compromís per València considera “molt preocupant” que la nova ordenança de pisos turístics impulsada pel Govern de María José Catalá haja acabat judicialitzada. “La norma no fa ni una setmana que està en vigor i ja ha sigut objecte de recurs. És esta la seguretat jurídica de la qual presumia ahir el regidor Marí Olano?”, s’ha preguntat la portaveu del grup municipal, Papi Robles.
La coalició valencianista ha recordat que la normativa “naix amb enormes debilitats” i lamenta que, segons les estimacions urbanístiques realitzades, encara permetria l’obertura de prop de 5.500 nous apartaments turístics legals en la ciutat mentres més de 8.000 vivendes turístiques il·legals continuen funcionant sense control efectiu. Fins a 60 barris podrien augmentar el nombre de vivendes d’ús turístic amb la nova regulació de Catalá en una ciutat “ja totalment saturada d’esta oferta que expulsa el veïnat dels seus barris”.
Per a la portaveu de Compromís, la situació evidencia “el fracàs d’una normativa que van intentar vendre’ns com a efectiva, però que els barris mateixos i el veïnat consideren insuficient i plena de clevills”. La coalició valencianista recorda que ja va advertir, durant la tramitació de l’ordenança, que el text deixava obertes fórmules encobertes de turistificació, especialment a través dels lloguers temporals de més d’11 dies, i no garantia una protecció real del dret a la vivenda ni de la convivència en els barris més saturats.
Iniciativa dels veïns
“És molt significatiu que siguen les entitats veïnals les que acudisquen a la justícia, perquè el Govern municipal no escolta. Els barris fa mesos que alerten que la situació és insostenible, mentres Catalá continua governant a colp de titular i propaganda”, lamenta Papi Robles. Per a la formació valencianista, la judicialització de l’ordenança arriba després de mesos de “confusió, anuncis exagerats i falta de control real” sobre els apartaments turístics il·legals. Compromís recorda que ja va denunciar públicament que desenes de pisos presumptament clausurats per l’Ajuntament continuaven operant amb normalitat.
Papi Robles considera que el Govern municipal “ha intentat tranquil·litzar el lobby turístic mentres simulava mà dura davant de la ciutadania”. La portaveu de Compromís advertix que, quan milers de famílies tenen problemes per a accedir a una vivenda, “no pots continuar deixant portes obertes a fórmules que expulsen el veïnat dels barris”.
El primer partit de l’oposició entén que València necessita una regulació “molt més clara, valenta i efectiva”, amb inspeccions reals, sancions contundents i limitacions que prioritzen l’ús residencial enfront de l’explotació turística. “Els barris diuen alt i clar que no poden suportar més saturació turística. El problema és que Catalá seguix més preocupada per protegir el negoci que per protegir el dret a la vivenda i la vida quotidiana de la ciutat”, advertix Robles.
