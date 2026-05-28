Una alumna de l’IES Jaume I d’Ontinyent aconseguix el premi de relats curts de la Fundació Caixa Ontinyent
Irene Cano Castelló, estudiant de 2n de Batxillerat humanístic, obté el primer premi amb el text Refugi
T. R.
Nou premi per a l’IES Jaume I d’Ontinyent. L’estudiant Irene Cano Castelló ha guanyat el primer premi en el II Concurs de Relats Curts convocat per la Fundació Caixa Ontinyent i l’Associació Veïnal Sant Josep de la capital de la Vall d’Albaida. L’ontinyentina ha aconseguit el primer premi amb el relat Refugi.
Irene aconseguix este primer premi uns dies després de ser mereixedora també de la distinció de menció honorífica pel seu brillant expedient acadèmic. L’estudiant de l’IES Jaume I ha aconseguit el primer premi del concurs de la Fundació Caixa Ontinyent amb un relat titulat Refugi, en el qual es fa un emotiu homenatge a les danses d’Ontinyent per part d’una jove ballarina.
Irene Cano Castelló, alumna de 2n de Batxillerat humanístic, és una excel·lent hel·lenista. L’IES Jaume I compta amb un grup d’alumnes “apassionats” per la cultura grega, guiats pel professor Francisco Valero Olmos, del Departament de Llengües Clàssiques de l’institut ontinyentí, i que participen en concursos, certàmens i activitats vinculades amb la cultura del país hel·lènic. Entre este grup destaca Irene, que també és una gran lectora, amb inquietuds literàries i que ja té publicat algun article en la revista del CLJO (Consell Local de la Joventut d’Ontinyent).
