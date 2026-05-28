
Els docents en vaga li demanen a Llorca que prenga el control de la negociació: “Això no es pot allargar més”

Un grup de docents esperava el president a l’eixida del desdejuni informatiu organitzat per Prensa Ibérica

Esteban Sancanuto

La situació és inassumible. “No es pot allargar una setmana més”. Així de contundent ha sigut un grup d’unes desenes de docents en vaga que esperava el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a l’eixida del desdejuni informatiu que ha organitzat este matí Prensa Ibérica en les instal·lacions de la Universitat UCH-CEU. Els professors, que han actuat com a portaveus dels seus companys en vaga indefinida des de fa ja tres setmanes, li han demanat al president que assumisca el control de la negociació dels sindicats de manera immediata.

Pérez Llorca, que feia uns minuts havia demanat un acostament a postures realistes per part dels sindicats per a poder atallar esta crisi, ha tornat a mostrar-se a favor de buscar una entesa, però ha exigit als docents mesures realistes i ha defés la manera d’actuar de la Conselleria a l’hora d’anar aprovant punts com a base des d’on anar avançant. Els docents, un grup de l’IES de Foios, han subratllat que la situació és insostenible i han remarcat “l’esgotament i el desgast” que estan patint els professors.

Mentres abandonava el recinte, Pérez Llorca ha volgut deixar clara la seua posició quant a la vaga: “Com més prompte ho solucionem, millor. A mi també em preocupa com a pare”. “Estem negociant, una altra cosa és que no siguem capaços d’arribar a acords. Jo tinc el compromís d’arribar a un acord, ja ho estem fent”, ha insistit el president.

