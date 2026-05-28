El Festival de les Arts inicia el muntatge en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València
L’alcaldessa Catalá confirma el suport legal per al muntatge, però subratlla la necessitat de validar l’estudi acústic i el projecte: “No és un xec en blanc”
El moviment de camions i operaris ja és visible en la Ciutat de les Arts i les Ciències. El buidatge de la piscina de l’Hemisfèric i del Museu de les Ciències i la retirada de les lletres sobre els llacs confirmen que el muntatge del Festival de les Arts, previst per als dies 5 i 6 de juny, és imminent. Estos preparatius coincidixen amb un intens treball administratiu en l’Ajuntament de València, que ha activat un equip tècnic específic per a validar la documentació de l’esdeveniment.
Davant de l’inici visible de les labors de muntatge en la Ciutat de les Arts i les Ciències, l’alcaldessa, María José Catalá, ha volgut aclarir la situació administrativa del Festival de les Arts. Segons ha explicat l’alcaldessa, els organitzadors ja compten amb un suport legal per a ocupar l’espai: “Evidentment, el festival té un contracte o un precontracte amb Cacsa que l’habilita a començar eixes labors”.
Esta “habilitació” contractual és la que permet que ja s’hagen vist camions en la zona i s’haja procedit al buidatge de la piscina de l’Hemisfèric per a la instal·lació dels escenaris, el perímetre dels quals ja és visible. No obstant això, Catalá ha subratllat que este permís per a muntar no significa un “xec en blanc” normatiu, ja que el consistori continua treballant en la validació tècnica: “Nosaltres el que estem fent és supervisar tot el que és l’estudi acústic i, quan estiga, ho comunicarem”.
Revisió tècnica en marxa
La postura de l’alcaldessa coincidix amb la del regidor d’Urbanisme, Juan Giner, que ha detallat que l’Ajuntament ha activat un equip tècnic específic per a analitzar una documentació que qualifica de “molt voluminosa”. Este expedient inclou des dels plans d’emergència i autoprotecció fins als certificats de muntatge i electricitat.
El punt més crític d’esta revisió és el projecte acústic. El consistori ha fet un requeriment formal a Cacsa per a recordar-li l’obligatorietat de complir estrictament la normativa de sorolls, especialment després de les condemnes judicials que ha patit l’Ajuntament en edicions anteriors.
El repte dels 90 decibels
Encara que el contracte amb la Ciutat de les Arts habilita l’inici de les infraestructures, el festival s’enfronta al repte de no superar els 90 decibels (dBA) en el focus emissor. Segons informes tècnics, fins i tot complint eixe límit, l’impacte sonor en les vivendes pròximes podria assolir els 55 dBA diürns i els 45 nocturns, la qual cosa manté en alerta els servicis municipals.
De moment, i mentres els operaris avancen en l’adequació del recinte, l’Ajuntament insistix que la seua labor de supervisió garantirà que l’esdeveniment, previst per als dies 5 i 6 de juny, complisca totes les garanties legals abans de l’obertura definitiva.
