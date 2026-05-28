La Generalitat duplica la seua xarxa exterior i posa el focus en les oportunitats de creixement d’Àfrica
L’estratègia d’internacionalització implica la creació de hubs regionals, que estenen la seua presència de 35 a 62 països
La Generalitat Valenciana ha redissenyat la seua estratègia d’internacionalització amb una ampliació sense precedents de la seua xarxa exterior, una maniobra amb la qual pràcticament duplica (un 77 % més) l’abast geogràfic de les seues delegacions internacionals amb Àfrica com un dels grans eixos de creixement. D’esta manera, la xarxa exterior d’Ivace+i Internacional passa de donar suport a les empreses valencianes en 35 mercats a fer-ho en 62 en el present exercici.
La reorganització de la xarxa d’Ivace+i Internacional —que passa de països a hubs regionals per àrees geogràfiques— respon a l’objectiu d’obrir nous mercats a les companyies valencianes en un moment marcat per la necessitat de diversificar destinacions comercials davant de la incertesa global i les tensions aranzelàries en alguns mercats tradicionals.
El canvi més significatiu es produïx a Àfrica occidental. Fins ara, la presència valenciana en esta àrea es concentrava a Benín, Burkina Faso, Cap Verd, Costa d’Ivori, Gàmbia, Ghana o Guinea. Amb la nova estructura, la Generalitat incorpora Guinea Bissau, Libèria, Mali, el Níger, Nigèria, el Senegal, Sierra Leone i el Togo.
L’ampliació suposa un salt estratègic cap a una de les regions amb més creixement demogràfic del món. Segons explica a Levante-EMV la directora general d’Emprenedoria i Internacionalització de la Generalitat, Mónica Payá, Àfrica occidental presenta “oportunitats clau en sectors com energies renovables, agroindústria o infraestructures”. Amb una població de prop de 400 milions de persones, “té una classe mitjana que està en clara expansió. Per tant, hi ha una demanda creixent de béns de consum, de servicis i un potencial sectorial molt elevat”, afig.
De Mercosur al sud-est asiàtic
L’aposta per Àfrica no es limita únicament a la zona occidental. La xarxa exterior valenciana manté, a més, delegacions específiques per al Magreb, amb presència estable al Marroc i Algèria, mercats a on les companyies de la Comunitat Valenciana han intensificat la seua activitat en els últims anys gràcies a la proximitat logística i al creixement de les relacions comercials.
El nou mapa exterior amplia també el radi d’actuació a Àsia, Amèrica Llatina i el nord d’Europa.
En el sud-est asiàtic, la Generalitat incorpora nous països tant en la divisió insular com continental. A la cobertura existent a Singapur, Malàisia, Indonèsia i Filipines se sumen Brunei i Timor Oriental, mentres que en l’àrea continental s’afigen Cambodja, Laos i Birmània.
L’estratègia també reforça la presència en els països del Golf. La xarxa exterior, que ja operava als Emirats Àrabs Units i a l’Aràbia Saudita, incorpora ara Qatar, Kuwait, Oman i Bahrain.
A Amèrica Llatina, la Generalitat amplia la cobertura de la regió andina amb Veneçuela, l’Equador i Bolívia, a més d’estendre l’àrea Mercosur cap a l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai.
Europa també guanya pes en la nova organització exterior. L’oficina regional del nord d’Europa incorpora Islàndia i els països bàltics —Estònia, Letònia i Lituània— al seu àmbit d’actuació.
A més de l’expansió cap a nous mercats, la Generalitat manté la seua estructura als Estats Units, el Canadà, Mèxic, el Regne Unit, Alemanya, França, Polònia, l’Índia, la Xina, el Japó o Corea del Sud.
La directora general assenyala al respecte que esta expansió no implica necessàriament obrir tantes oficines com mercats nous, sinó “optimitzar” les delegacions ja existents. La incorporació dels nous mercats ha suposat un pressupost de 300.000 euros, que se sumen als 1,5 milions del conjunt inicial d’estes actuacions.
