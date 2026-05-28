La Generalitat obliga a executar un dipòsit d’aigua pluvial i un mur de quatre metres al costat de la Ciutat Esportiva de Paterna per a classificar el sòl com a urbà
Els terrenys de les instal·lacions del València CF estan dins del perímetre de perillositat per inundació per la seua proximitat al barranc d’en Dolça
El canvi de sòl facilitarà la implantació de gimnàs, una cafeteria, oficines, allotjament o botigues
La Ciutat Esportiva del València CF guanya valor, ja que el seu sòl, actualment classificat com a no urbanitzable, passarà a ser urbà dins de la modificació puntual del PGOU impulsada per l’Ajuntament de Paterna. I un dels primers passos essencials ja s’ha fet. El Servici d’Avaluació Ambiental Estratègica, òrgan pertanyent a la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana, ha informat favorablement sobre la declaració ambiental, si bé apunta a una sèrie de requisits que hauran de tindre’s en compte, com la protecció de la instal·lació esportiva pel seu risc alt d’inundabilitat.
L’objecte d’esta modificació és regularitzar la situació urbanística dels terrenys a on se situa la Ciutat Esportiva i canviar esta classificació passant-la a sòl urbà, atés que ja disposa de tots els servicis públics i es troba envoltat de sòl urbà. Així, se li dotarà d’una qualificació de dotacional esportiu i recreatiu de titularitat privada, permetent funcions de caràcter terciari, dotacional o relacionades amb el transport i les infraestructures urbanes i territorials, així com l’equipament esportiu privat. El document apunta que el PGOU de Paterna data de 1990 i que, tot i que la seua revisió es va iniciar en 2013, en 2016 es va renunciar a continuar amb la seua tramitació.
Superfície total afectada
L’afecció de la modificació puntual abasta 138.347 metres quadrat i se li dotarà d’una edificabilitat de 0,22 metres quadrats de sostre, una ocupació del sòl del 30 % i una altura màxima edificable de 15 m. Amb la nova classificació, es pretenen implantar un gimnàs, una cafeteria, oficines, allotjament (hostalatge-residència comunitària) o botigues. A més, a la superfície inicial s’afigen parcel·les amb una superfície de 4.690 m². Els dos terrenys sumen 143.037 m².
Però l’acceptació de la declaració ambiental té un asterisc: la inundabilitat de la Ciutat Esportiva. Arran de la petició de canvi de sòl, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va emetre un informe consultiu. En este es detallava que l’actuació impulsada pel consistori paterner es troba en la zona de policia del barranc d’en Dolça, “atés que no s’ha estudiat el risc d’inundació en la cartografia”. En este sentit, el document emés ara pel Servici d’Avaluació Ambiental Estratègica recorda que l’estudi d’inundabilitat de novembre de 2021 va ser desfavorable. En canvi, l’octubre de 2023, sí que va rebre llum verda per part del Servici de Gestió de Riscos en el Territori, encara que matisava que “en un període de retorn de 500 anys, el llit del barranc d’en Dolça i les obres de drenatge existents són insuficients per a absorbir els cabals que es produïxen, la qual cosa provoca calats importants en l’àmbit d’actuació”.
Per tant, la declaració ambiental i estratègica recorda que el Pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana (Patricova) especifica que el sòl no urbanitzable afectat per perillositat d’inundació no podrà ser objecte de reclassificació com a sòl urbà. Amb la qual cosa, sense mesures correctores, els terrenys de la Ciutat Esportiva de Paterna no poden obtindre la nova classificació. Davant d’esta contingència, s’adopta com a solució l’execució d’un dipòsit d’aigua pluvial de 20.000 metres quadrats i un mur de 444 m de longitud amb quatre metres d’alt (en forma de pantalla acústica). Així, el document del Servici d’Avaluació Ambiental Estratègica sosté que, quan s’executen les mesures correctores, el sòl deixarà de tindre perillositat i podrà ser reclassificat a urbà.
Però eixa declaració positiva i favorable al canvi de sòl porta acompanyada una declaració: “Quan s’aprove definitivament este instrument urbanístic, el sòl ja seria urbà, sense haver-se executat les mesures correctores, per la qual cosa s’incompliria la normativa del Patricova”. Per tant, el servici territorial autonòmic advertix que l’Ajuntament de Paterna “ha de ser el garant del compliment de les obres del dipòsit d’aigua pluvial, és a dir, s’ha d’aprovar definitivament la modificació puntual amb la condició que es complisquen les mesures correctores i és l’Ajuntament mateix el que ha d’habilitar les obres. Si l’Ajuntament no complix este condicionant, l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de València podria ser revocat”. A més, el text de la declaració ambiental puntualitza que el dipòsit d’aigua pluvial necessari per a garantir la seguretat haurà d’executar-se fora de la zona de protecció de les carreteres pròximes a la Ciutat Esportiva i que la seua nova ubicació requerirà un informe favorable del Servici de Gestió de Riscos en el Territori.
Compensació econòmica
Finalment, la declaració ambiental, fonamentant-se en l’actual Llei valenciana del sòl (Trlotup), establix la necessitat d’unes reserves dotacionals amb unes determinades quanties en un canvi de classificació de sòl. La documentació justifica que no es farà una cessió en sòl per a l’establiment d’una part d’esta reserva i que, en el seu lloc, es compensarà econòmicament, un extrem que no especifica.
