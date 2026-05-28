L’exemple de la “fallera biònica” emociona en la Gala de la Solidaritat de la JCF
La Gala de la Solidaritat de la Junta Central Fallera va reconéixer les comissions pels seus projectes i accions, a més d’homenatjar Carla Moronda
Autoproclamada com “la primera fallera biònica”, Carla Maronda va ser la protagonista en primera persona de la Gala de la Solidaritat de la Junta Central Fallera.
Al llarg d’esta cerimònia es van donar a conéixer les comissions guardonades per haver organitzat, al llarg del passat exercici, les més importants accions i projectes de solidaritat i inclusió.
Des de fa temps, les comissions de falla incorporen a la seua activitat anual alguna de caràcter solidari, que pot ser un acte xicotet o puntual o un projecte que dura tot l’exercici, extensible o no a la temàtica del monument faller.
Amb l’exercici completat, les comissions van enviar les memòries del que havien dut a terme, i diverses d’elles van obtindre el reconeixement de mans de les falleres majors de València, Carmen Prades i Marta Mercader, i les seues corts d’honor. El millor projecte de solidaritat va ser per a Nador-Miraculosa, que, després de dedicar tot l’any a la soledat no desitjada, ara ja té preparat el nou projecte per a 2026-2027, dedicat a la neurodiversitat.
A més, es va entregar el Premi Dona Extraordinària a Carla. Es tracta d’una advocada que s’ha convertit en tot un exemple de superació, que no ha dubtat a relatar en primera persona amb el llibre El día que volví a abrir los ojos, en el qual relata les seues vivències després que, durant una operació inguinal, va ser infectada per un bacteri, fet que li va causar l’amputació parcial de les quatre extremitats.
En la seua condició també de fallera de la Falla Ferroviària de Xàtiva, no va dubtar a tractar de donar normalitat a la seua vida, vestint-se de valenciana i participant en els últims exercicis malgrat les seues limitacions.
Relació de premis
Projecte de solidaritat: Nador-Miraculosa
Projecte d’inclusió: Palleter-Erudit Orellana
Acció solidària: Tomasos-Carlos Cervera i Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno
Acció inclusiva: Antiga Senda Senent-Alameda i Primado Reig-Vinaròs
Premi Càritas: Rojas Clemente
Projecte de primera participació: Pianista Martínez Carrasco-Eslida
Acció de primera participació: Sant Vicent-Periodista Azzati
Dona Extraordinària: Carla Maronda, fallera de Xàtiva, quàdruple amputada i autora del llibre El día que volví a abrir los ojos
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
- Manifestació per la vaga d’educació a València hui dimecres 27 de maig: horari i carrers tallats al trànsit
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- El Col·legi de Bibliotecaris reconeix Marina Calatayud i Carme Navarro en els Premis Samaruc de literatura infantil i juvenil en valencià
- L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga