L’exemple de la “fallera biònica” emociona en la Gala de la Solidaritat de la JCF

La Gala de la Solidaritat de la Junta Central Fallera va reconéixer les comissions pels seus projectes i accions, a més d’homenatjar Carla Moronda

La Gala de la Solidaritat de les Falles, en imatges

Moisés Domínguez

València

Autoproclamada com “la primera fallera biònica”, Carla Maronda va ser la protagonista en primera persona de la Gala de la Solidaritat de la Junta Central Fallera.

Al llarg d’esta cerimònia es van donar a conéixer les comissions guardonades per haver organitzat, al llarg del passat exercici, les més importants accions i projectes de solidaritat i inclusió.

Des de fa temps, les comissions de falla incorporen a la seua activitat anual alguna de caràcter solidari, que pot ser un acte xicotet o puntual o un projecte que dura tot l’exercici, extensible o no a la temàtica del monument faller.

Amb l’exercici completat, les comissions van enviar les memòries del que havien dut a terme, i diverses d’elles van obtindre el reconeixement de mans de les falleres majors de València, Carmen Prades i Marta Mercader, i les seues corts d’honor. El millor projecte de solidaritat va ser per a Nador-Miraculosa, que, després de dedicar tot l’any a la soledat no desitjada, ara ja té preparat el nou projecte per a 2026-2027, dedicat a la neurodiversitat.

A més, es va entregar el Premi Dona Extraordinària a Carla. Es tracta d’una advocada que s’ha convertit en tot un exemple de superació, que no ha dubtat a relatar en primera persona amb el llibre El día que volví a abrir los ojos, en el qual relata les seues vivències després que, durant una operació inguinal, va ser infectada per un bacteri, fet que li va causar l’amputació parcial de les quatre extremitats.

En la seua condició també de fallera de la Falla Ferroviària de Xàtiva, no va dubtar a tractar de donar normalitat a la seua vida, vestint-se de valenciana i participant en els últims exercicis malgrat les seues limitacions.

Carla, vestida de valenciana

Carla, vestida de valenciana / Miss Maronda

Relació de premis

Projecte de solidaritat: Nador-Miraculosa

Projecte d’inclusió: Palleter-Erudit Orellana

Acció solidària: Tomasos-Carlos Cervera i Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno

Acció inclusiva: Antiga Senda Senent-Alameda i Primado Reig-Vinaròs

Premi Càritas: Rojas Clemente

Projecte de primera participació: Pianista Martínez Carrasco-Eslida

Acció de primera participació: Sant Vicent-Periodista Azzati

La Pobla Llarga "esborrarà" la petjada que va deixar la crisi amb la reactivació de la residència inacabada fa 17 anys

