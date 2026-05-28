Pérez Llorca garantix el congrés del PPCV i es reivindica davant de Feijóo sense oferir-se: “La C. Valenciana és a on més creix el PP”
Defén la seua labor durant estos sis mesos al capdavant de la Generalitat i no descarta seguir Sánchez en cas d’un avançament de les generals: “Em reserve eixa prerrogativa”
Misteri resolt: el PP de la Comunitat Valenciana celebrarà un congrés regional abans de les eleccions autonòmiques previstes per al mes de maig de l’any que ve. Així ho ha confirmat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este dijous, en un acte organitzat pel CEU i Prensa Ibérica, i ha aclarit, així, els dubtes que circulaven entre la militància autonòmica davant d’eixa falta de concreció de la direcció nacional. Falta saber la data exacta —tot apunta a la tardor— i qui hi concorrerà.
De moment, l’expresident Francisco Camps ha anunciat la seua intenció de presentar-se. Llorca, per la seua banda, ha mantingut eixa incògnita oberta i l’ha deixada en mans d’Alberto Núñez Feijóo, si bé ha reivindicat l’evolució del partit en les enquestes des de la seua arribada al Palau i ha avisat, amb una certa ironia, que “està en condicions” de presentar-se, ja que està al corrent del pagament de les quotes.
El cap del Consell ha remés a Feijóo tant per a concretar “amb exactitud” la data del congrés com per a fer el pas de presentar-se a eixe conclave. En qualsevol cas, s’ha esforçat a subratllar que l’ajornament no respon a una “excepcionalitat” valenciana per la seua situació d’interinitat ni per l’amenaça de Camps: “La direcció nacional ha pres la decisió de convocar només el de Catalunya, a on estem en l’oposició. Sembla que s’inclinen per reforçar primer les comunitats a on no governem i afrontar després les altres”, ha assenyalat.
En mans de Feijóo
Llorca s’ha mostrat “a favor” d’eixe calendari, que implicaria celebrar el conclave després de l’estiu, per a convertir-lo ja en la plataforma de llançament de la seua candidatura a la Generalitat, que només discutix el “campsisme”. Una candidatura que ha seguit sense confirmar, més enllà d’eixe avís a navegants que ha llançat al recordar que “està en condicions” de fer-ho per eixes quotes que porta al dia de pagament. I ha mantingut el seu futur en mans de Feijóo.
“Si seré candidat o no ho haurà de decidir el president del meu partit”, ha dit, recordant això sí que el president nacional ja li va “demanar” que es presentara a la investidura per a succeir Carlos Mazón després de la seua dimissió per la dana. “Ell m’ho va demanar i jo ho vaig assumir. Per tant, em correspon seguir amb la meua missió de ser un bon president”, ha desenrotllat.
A l’espera d’eixa comunicació de Feijóo, Llorca seguix la seua particular “campanya”. En eixe sentit, ha destacat que la “tendència de creixement del partit” és “bona”, “especialment a la Comunitat Valenciana, que, segons el president, és “la regió a on més creix” el PP. No ha dit, en canvi, quin punt de partida pren per a mesurar eixe creixement. Cal recordar que Mazón va obtindre 40 escons en 2023 i les enquestes del Palau situen els populars un poc per davall, en 37 o 38 diputats segons les dades aportades pel cap del Consell.
Avançament electoral si Sánchez convoca?
Amb eixe vent demoscòpic a favor, Llorca ha deixat la porta oberta a un avançament de les eleccions autonòmiques a la C. Valenciana en cas que Pedro Sánchez faça el mateix amb les generals, un escenari que, en tot cas, el popular no preveu que arribe “a curt termini”. “Em reserve eixa prerrogativa”, ha indicat.
Sobre els casos judicials que se li continuen acumulant a l’executiu central i al PSOE, Llorca ha volgut ser caut. Ha dit que li generen “un cert tedi” estos casos “vinculats a la corrupció” i que este dimecres “va ser un dia molt dur per a la democràcia”, ja que “es posa en dubte qualsevol institució”.
