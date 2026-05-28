La Pobla Llarga “esborrarà” la petjada que va deixar la crisi amb la reactivació de la residència inacabada fa 17 anys
La instal·lació tindrà 120 places per a persones majors i un centre de dia amb capacitat per a 50 usuaris
L’Ajuntament tramita la cessió de l’estructura a una empresa perquè complete la construcció
La Pobla Llarga es disposa a esborrar una de les petjades que va deixar la punxada de la bambolla immobiliària i donarà a una estructura de formigó que roman inacabada des de fa 17 anys el mateix ús per al qual es va dissenyar: la construcció d’una residència per a persones majors.
L’ajuntament que presidix Neus Garrigues sotmet a informació pública, des d’esta setmana, la proposta de concessió demanial d’este immoble a una empresa perquè complete la construcció a fi de crear una residència amb 120 places i un centre de dia per a 50 usuaris. La concessió demanial és un permís administratiu que atorga l’Administració a un particular o empresa per a fer ús de manera temporal d’un bé de domini públic. L’exposició pública de la proposta és el pas previ a l’adjudicació.
El projecte de construcció d’una residència per a persones majors a la Pobla es remunta als anys del boom immobiliari previ a la crisi i es va gestar quasi en paral·lel al tancament decretat a finals de 2008 d’una residència municipal amb l’argument que no podia donar un servici adequat als huit usuaris que atenia, ni l’edifici que ocupaven les instal·lacions s’adaptava a la normativa vigent.
Parcel·la de 13.000 m²
L’Ajuntament havia adquirit uns anys abans una parcel·la de 13.000 metres quadrats i també havia tramitat una modificació puntual de les Normes subsidiàries del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) per a propiciar la construcció d’este centre assistencial. La corporació va cedir el terreny en 2007 a una empresa a través d’una concessió administrativa i l’adjudicatària s’havia d’encarregar de la construcció i gestió d’una residència per a persones majors. La firma de l’acta de replanteig va permetre l’inici de les obres, si bé l’empresa adjudicatària ja va sol·licitar el setembre d’eixe mateix any una ampliació del termini per a acabar les obres, que van quedar paralitzades quan únicament s’havia construït l’estructura de formigó. L’Ajuntament va activar en 2009 un procediment de resolució del contracte que no es va arribar a concretar i que, com va avançar Levante-EMV, ha représ recentment.
En concret, l’Ajuntament de la Pobla Llarga va acordar fa uns mesos declarar l’extinció de la concessió administrativa per la qual va cedir el terreny a l’empresa concessionària, que desapareixeria el juny de 2018, a fi de recuperar la parcel·la i, amb esta, l’estructura de formigó que la punxada de la bambolla immobiliària va deixar inacabada. Es tracta d’una de les petjades que aquella crisi va deixar en la comarca de la Ribera i que a poc a poc s’han anat esborrant, si bé encara en queden algunes.
L’alcaldessa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, va explicar en eixe moment que l’any 2009 s’havia iniciat un procediment de resolució de contracte que fins i tot va recaptar el vistiplau del Consell Jurídic Consultiu, encara que no es va arribar a completar, per la qual cosa l’actual corporació havia optat per reactivar-lo per a donar un ús a esta estructura.
Garrigues s’ha mostrat prudent sobre el projecte de concessió demanial de la parcel·la fins que no es complete l’expedient i es procedisca a l’adjudicació. Amb tot, l’objectiu és finalitzar la construcció d’una residència per a majors amb 120 places i un centre de dia amb capacitat per a 50 usuaris, segons ha pogut saber este periòdic.
