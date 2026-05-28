Serra celebra els 20 anys de la Fira de la Calderona

El municipi reunirà, els dies 30 i 31 de maig, gastronomia, artesania, cultura i naturalesa en una edició especial per a tots els públics

Imatge de l’última edició de la Fira de la Calderona a Serra / ED

Teresa Giménez

Serra

Serra commemorarà enguany el 20é aniversari de la Fira de la Calderona, una cita que s’ha consolidat com un dels grans esdeveniments turístics i culturals de l’interior de la província de València. El municipi acollirà, el pròxim cap de setmana del 30 i 31 de maig, una programació especial que inclou la 54a edició del tradicional Dia de la Cirera.

Durant tot el cap de setmana, el centre històric de Serra es transformarà en un gran espai obert al turisme de naturalesa, la gastronomia i les tradicions valencianes, amb prop d’un centenar de llocs d’artesania, productes locals i propostes gastronòmiques.

La programació inclourà activitats per a tots els públics, des de tallers i animació infantil fins a música en directe, teatre de carrer, cercaviles i exhibicions d’oficis tradicionals. També hi haurà visites guiades al Museu de l’Oli i a la Torre de l’Ermita, a més d’actuacions de tabal i dolçaina i una masterclass de danses tradicionals valencianes.

“La Fira de la Calderona complix 20 anys plenament consolidada com un referent del turisme d’interior i com una celebració de la nostra identitat”, destaca l’alcaldessa de Serra, Alicia Tusón. “Cada edició reunix milers de visitants que descobrixen el nostre patrimoni, la nostra gastronomia i l’entorn privilegiat de la serra Calderona”.

La fira comptarà amb la participació dels municipis d’Olocau, Gátova, Marines, Altura, Sagunt i Serra, així com de l’Oficina del Parc Natural de la Serra Calderona i la Mancomunitat Camp de Túria. També hi seran presents iniciatives vinculades a la marca parc natural, com Calderona Viva o els pèl·lets de Serra.

El domingo 31 de mayo tendrá lugar el tradicional reparto de cerezas entre las personas visitantes.

El diumenge 31 de maig tindrà lloc el tradicional repartiment de cireres entre les persones visitants / ED

Un dels moments més esperats arribarà el diumenge 31 de maig amb el tradicional repartiment de cireres entre les persones visitants, un homenatge al producte més emblemàtic del municipi. La Fira de la Calderona – Dia de la Cirera compta amb la distinció de festa d’interés turístic autonòmic des de 2022 i s’ha convertit en una de les grans oportunitats per a descobrir la cultura, el patrimoni i el paisatge dels pobles de la serra Calderona.

