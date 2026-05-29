Certamen
Acrobàcies en trapezis separats per 16 metres i més inclusió: així és el festival de circ Contorsions de València
El certamen, que se celebrarà del 18 al 21 de juny en quatre espais de la ciutat, oferirà espectacles de companyies valencianes, nacionals i internacionals amb entrada gratuïta
Les actuacions circenses tenen sempre una cosa especial. Acrobàcies impossibles, tècniques depurades o actuacions singulars són alguns dels pilars que atrauen el públic a uns espectacles que brillen amb llum pròpia i que, fins i tot, reben reconeixements com una Medalla d’Or a les Belles Arts. Eixa energia, tan visual com sensorial, té cada any una parada obligatòria en el Festival Internacional de Circ de València, Contorsions, que este mes de juny arriba a la seua novena edició jugant —com fa el seu cartell de presentació, obra de Marta Negre— “amb la mirada que suposa el circ i com este et sorprén”. Sorpreses que en esta ocasió vindran de la mà d’actuacions de companyies valencianes, però també de l’art del circ contemporani plasmat en els xous d’altres companyies nacionals i internacionals, de Galícia a França.
Així ho ha donat a conéixer este matí durant la presentació —celebrada en el Teatre El Musical (TEM)— del certamen la seua directora, Helena Ordóñez, que ha destacat com en esta nova ocasió el festival —que tindrà de nou entrades gratuïtes— manté dos de les seues senyes d’identitat. D’una banda, amb el projecte “Mirades contorsionades”, la missió del qual és “acostar el circ contemporani a la gent que no el coneix”. I, d’altra banda, amb “Llavoretes”, la d’afavorir el talent circense valencià mitjançant l’oportunitat que artistes i companyies de la Comunitat puguen oferir representacions de les seues creacions l’última jornada d’un certamen —organitzat per Yapadú Produccions i el consistori— que començarà el 18 de juny i s’estendrà fins al dia 21 i que tindrà quatre escenaris: el cobert 2 de La Marina, el TEM, La Mutant i la plaça de la Mare de Déu.
Les primeres actuacions
Este últim espai, justament, serà el que inaugurarà Contorsions en esta ocasió —ple de malabars, acrobàcies o equilibris— amb l’actuació Tenet, d’Eunoia Koletkiva, un espectacle “mà a mà” que, a més de la seua tècnica, “crida l’atenció per la seua dramatúrgia” i que tindrà huit persones en escena de sis nacionalitats diferents, ha destacat Ordóñez, acompanyada en la presentació pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de València, José Luis Moreno, i els directors de La Mutant (Tatiana Clavel) i el TEM (José Fabra). Eixe mateix dijous, però ja en La Mutant, serà el torn de Domte, l’actuació de Nacho Flores, que “xafa per primera vegada València” amb una actuació en la qual “treballa amb els equilibris, les construccions i els animals mitològics”.
El divendres 19 comptarà, en el cobert 2, amb les actuacions Caída libre, de Bragacadavra, i Sublunar, de Botproject, dos espectacles que apostaran per la “inclusió” gràcies al fet que provaran un dispositiu d’accessibilitat per a persones amb diversitat visual i/o auditiva. Temblors, ja en el TEM i realitzat per l’escola CREAT i dirigit per Jorge Albuerne, tancarà la jornada.
Espectacles internacionals
Un dia després serà la jornada clau del certamen, al comptar amb un nombre destacat d’actuacions, especialment en el cobert, des del Karma letal, de Gonzalo Santamaría i Gibertástico, fins a les tècniques de caiguda a través d’un clown de Totapedra i la seua Pifia. A més, també hi haurà tallers “no només per a xiquets i xiquetes, sinó per a famílies, perquè tothom hi participe i aprenga a jugar al circ, que és la idea que mantenim ja des de fa uns anys”. A la vesprada, serà el torn de 3D, de la companyia francesa H.M.G., que tindrà dos funcions; els salts entre trapezis en una estructura de 16 metres que “debuten” en Contorsions amb l’EH?, de Flying Pikmis, o un espectacle, Kairos, “molt lligat a la dansa”, a càrrec de la companyia francoportuguesa Fika, que “capta molt l’atenció de la gent jove”.
Finalment, el diumenge serà el torn —tot en el cobert 2— de les tres representacions d’entre 15 i 20 minuts de companyies jóvens valencianes dins de “Llavoretes”, el Rèquiem per a un pallasso que realitzarà el castellonenc Fanci García o l’actuació Multiperspectivas, amb doble cable, de la creadora gallega Paula Quintas, que posarà punt final a un certamen en què Ordóñez ha llançat un missatge al públic: “Que vinga a sorprendre’s amb el festival”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
- Manifestació per la vaga d’educació a València hui dimecres 27 de maig: horari i carrers tallats al trànsit
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Els docents en vaga li demanen a Llorca que prenga el control de la negociació: “Això no es pot allargar més”
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga
- El Col·legi de Bibliotecaris reconeix Marina Calatayud i Carme Navarro en els Premis Samaruc de literatura infantil i juvenil en valencià