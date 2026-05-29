Pressupostos 2026
El Consell presenta un pressupost de 33.305 milions amb gestos a Educació i caiguda del gasto real i inversions
La xifra global creix 1.000 milions per a atendre el cost d’un deute disparat, però reduïx el gasto no financer i les inversions
Rovira contradiu Vox i diu que la “prioritat nacional” “no es pot arreplegar” en els comptes
Amb quasi huit mesos d’endarreriment sobre els terminis legals, el Consell ha presentat, este divendres, el pressupost per a 2026 pactat amb Vox, el més tardà de la història i que a penes tindrà cinc mesos de vida si no hi ha sorpreses i els socis l’aproven en les Corts a finals de juliol. Els comptes, que tornen a comptar amb una “capa dana” facilitada pel Govern a través de deute (1.300 milions, 1.000 menys que l’any passat), ascendixen fins als 33.305 milions d’euros, un 3,1 % més que l’anterior.
L’augment és de 1.014 milions en xifres absolutes, dels quals quasi la mitat (450 milions) es destinen a Educació, en un moment en què els docents seguixen amb la seua vaga indefinida. De fet, les seues queixes s’han escoltat des de l’interior del Palau, a on el president Pérez Llorca i el conseller d’Hisenda, José Antonio Rovira, han explicat el detall dels comptes.
Els pressupostos arrepleguen també un augment important del finançament de l’Estat, que augmenta en més de 1.400 milions. Eixos increments de liquiditat els absorbix en gran manera el deute, el cost del qual es dispara fins als 7.216 milions (venciments més interessos). Són 1.235 milions més que l’any previ els que se’n van per eixa via.
Del muntant global, 26.051 milions es destinaran a “gasto real”, que arreplega el gasto total exclosos els gastos financers, aquells destinats a amortitzar el passiu. Això suposa una caiguda de 200 milions. Les inversions reals també es retallen un 2,3 % i es queden en 1.450 milions. Rovira ho ha atribuït a la conclusió de la major part de les actuacions relacionades amb la dana d’octubre de 2024.
El gasto social, que concentra els desemborsaments destinats als servicis públics fonamentals (sanitat, educació i servicis socials), ascendix a 20.848 milions. En 2025 van ser 19.981 milions. Com va succeir l’any passat, el Consell presumix de nou de xifres “rècord” en este apartat.
A punt de tancar la tercera setmana de vaga indefinida de docents, la Generalitat destina un pressupost “rècord” a Educació, que rep 7.749 milions. Esta àrea “concentra quasi la mitat de l’increment pressupostari”, assenyala el Consell. L’augment és de 450 milions, un 6,2 % més. Entre les partides s’inclouen alguns compromisos adquirits amb els sindicats, com 372 milions per a infraestructures o l’augment salarial plantejat.
Sanitat torna a ser la conselleria a la qual més diners es consignen: 9.453 milions, un 2,9 % més que en 2025, amb la qual cosa registra un nou sostre. S’emporta més d’un terç del total del pressupost que es repartixen les conselleries.
Hi ha sis departaments que patixen retallades en les seues assignacions respecte a les de l’exercici previ. La que més cau és Emergències, un 46 %. Rep 234 milions, enfront dels 440 de 2025. Hisenda retrocedix un altre 31 %; Indústria, un 8,5 %, i Medi Ambient, Infraestructures i Territori, un 7,3 %. El conseller Rovira ha vinculat estos descensos de nou amb la dana, així com amb la finalització de molts fons europeus.
La prioritat nacional no apareix
A falta de conéixer el projecte al detall una vegada es penge en la web de la Generalitat, Rovira ha assegurat que en este no figura la “prioritat nacional” que Vox presumix haver pactat amb el PP per a donar suport a estos comptes. “No. En els comptes no es pot arreplegar”, ha dit el conseller, que, com el president Llorca, ha tractat de substituir eixe concepte pel d’“arrelament”. En qualsevol cas, ha deixat la decisió final en mans del parlament, a on ara s’han de tramitar els pressupostos i negociar esmenes.
Rovira també ha assenyalat, al contrari del que va anunciar Vox, que els comptes tampoc arrepleguen retallades a patronal i sindicats, ni a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. “En el projecte no hi ha retallades”, ha dit, tot i que ha advertit que “una altra cosa serà el que diguen les Corts”. Quant a l’AVL, ha assegurat que preveuen un augment del 4 %.
