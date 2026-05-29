Vaga indefinida
Conselleria convoca els sindicats diumenge de vesprada per a negociar
Una concentració en la plaça de la Mare de Déu ha sigut convocada mentres estava tenint lloc el ple del Consell en el qual s’aproven els pressupostos, primer pas abans que inicien la seua tramitació
Ja hi ha data perquè es reprenga la negociació per a posar fi a la vaga educativa en l’educació pública valenciana. Encara que inicialment s’havia dit que no hi hauria mesa negociadora ni documents fins a la setmana que ve, la reclamació dels sindicats ha fet efecte per a avançar unes hores eixa nova cita. Finalment serà diumenge a les 18 hores quan es reprendrà la conversa.
Els sindicats havien convocat per a este divendres una concentració en la plaça de la Mare de Déu a la qual s’han acostat diversos centenars de persones. Este divendres, la negociació té marcat el dia en blanc en el calendari, però, a pesar que no hi haurà reunió de la mesa, sí que hi ha una cita rellevant: la presentació dels pressupostos de la Generalitat per a 2027. De fet, la concentració ha sigut convocada mentres estava tenint lloc el ple del Consell en el qual s’aprovaran, primer pas abans que inicien la seua tramitació.
De fet, la convocatòria original estava prevista en la plaça Manises, davant del Palau, però s’ha desplaçat finalment a la plaça de la Mare de Déu, a només uns metres, com ja va ocórrer divendres passat. Eixe dia, Delegació del Govern ho va explicar basant-se en informes policials que així ho recomanaven.
En la concentració, que ha començat enfront de la Basílica, els manifestants han corejat “consellera, dimissió” i asseguraven que enfocaran tres dels grans altaveus que estan situats a l’altre costat de la font cap al Palau perquè els escolten des d’allí.
“La negociació no pot esperar a dilluns”
“Considerem que la negociació no pot esperar a dilluns. El professorat, la comunitat educativa no pot esperar que s’agafen el cap de setmana lliure, això no és prendre’s seriosament el conflicte, el professorat ni les famílies”, ha destacat en declaracions als mitjans Beatriu Cardona, de l’STEPV. Demana que la Conselleria “cancel·le tota la seua agenda” per a centrar-se a avançar en la negociació i, si no pot encarregar-se’n, que els responsables deixen el seu càrrec. “La vaga està funcionant”, advertix.
També ha arremés contra els servicis mínims “abusius”, sobretot de cara a les PAU. “La capacitat negociadora de la Conselleria hui dia dista molt del que es mereix el professorat i el sistema educatiu valencià”, ha afegit.
“Conselleria està duent a terme pràctiques autènticament mafioses”
Assegura Killian Cuerda, d’UGT-PV, que és la institució la que ha de fer l’esforç de garantir el normal funcionament del sistema educatiu. Ho diu en resposta a les declaracions del president Pérez Llorca en les quals repartia la responsabilitat del bloqueig entre les dos parts. “Estan dilatant la negociació”, ha lamentat. “Fa tres setmanes que estem exigint dignitat i davant tenim una Conselleria que està duent a terme pràctiques autènticament mafioses”, ha dit.
Coincidix des de CCOO Herminia Montins. “No estem veient bona voluntat per part de la Conselleria”, ha criticat. “És insuportable, no podem més, la comunitat educativa no pot més i ho està dient ben clar: volem millores per al nostre alumnat i per a les nostres condicions”, ha defés.
Congues i un poc de tensió
En la concentració, que tenia restringit el seu espai a la plaça de la Mare de Déu, hi ha hagut megàfons, pancartes i fins i tot una conga. També s’ha viscut un moment de tensió quan una de les persones que es manifestava ha intentat eixir de la plaça pel carrer Navellos per a anar a comprar alguna cosa a una botiga. Ha passat el cordó i, una vegada en el carrer, la Policia ha intentat que tornara, mentres la dona explicava que només anava a una botiga un moment. Un agent l’ha seguida fins a la porta del comerç i després l’ha acompanyada de tornada a la plaça, una vegada fora, mentres la concentració corejava “molta policia, poca educació”.
