Cullera i Sueca intensifiquen la prevenció contra el tabac i els vaporejadors amb activitats dirigides a la joventut
Els dos municipis impulsen campanyes de sensibilització amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac i alerten de l’augment del consum de cigarrets electrònics entre menors
Els ajuntaments de Cullera i Sueca han reforçat esta setmana les seues accions de prevenció i sensibilització contra el consum de tabac i vaporejadors amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que es commemora este diumenge 31 de maig. A través de les seues respectives unitats de prevenció comunitària de conductes addictives (UPCCA), els dos municipis han desenrotllat activitats centrades especialment en la població juvenil i adolescent, davant de l’augment de l’ús de cigarrets electrònics entre menors.
A Cullera, la UPCCA municipal, al costat de professionals sanitaris del centre de salut, va dur a terme, durant el matí de dijous, una acció informativa en el mercat setmanal per a conscienciar la ciutadania sobre els riscos associats al tabac i als vaporejadors. La iniciativa s’emmarca dins de la Setmana Sense Fum i de la campanya local de prevenció de l’inici de l’hàbit de fumar.
L’acció ha volgut transmetre, a més, un missatge pròxim i positiu, i recordar que “amb la boca es poden fer coses molt boniques: riure i cantar, besar i dir ‘t’estime’, gaudir del teu menjar favorit o defendre les teues idees. Però fumar no és una d’elles”.
Per la seua banda, Sueca ha programat diferents propostes de prevenció impulsades també des de la Regidoria de Promoció de la Salut i Sanitat i la UPCCA local. Una de les principals activitats està dirigida a l’alumnat d’entre 10 i 12 anys dels centres educatius de Sueca i del Perelló, i combina la detecció precoç del risc de consum de vaporejadors amb missatges educatius destinats a desmuntar la falsa percepció d’innocuïtat d’estos dispositius enfront del cigarret tradicional.
Segons dades de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, l’edat mitjana d’inici en el consum de vaporejadors se situa al voltant dels 12 anys i més de la mitat dels adolescents d’entre 14 i 18 anys ha provat alguna vegada estos productes.
A més, el consistori suecà ha impulsat una altra acció de prevenció selectiva dirigida a col·lectius amb més risc de desenrotllar conductes addictives o problemes associats. La regidora de Sanitat i Promoció de la Salut, Carolina Torres, ha destacat la importància d’“informar, escoltar i oferir alternatives saludables”, així com el treball diari de professionals sanitaris, educadors, famílies i associacions que acompanyen les persones que desitgen abandonar l’hàbit del tabac.
Tant Cullera com Sueca coincidixen a assenyalar la preocupació per les noves formes de consum vinculades als vaporejadors, especialment entre la joventut, i han reafirmat el seu compromís amb la prevenció, l’educació i la promoció d’hàbits de vida saludables.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
- Manifestació per la vaga d’educació a València hui dimecres 27 de maig: horari i carrers tallats al trànsit
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Els docents en vaga li demanen a Llorca que prenga el control de la negociació: “Això no es pot allargar més”
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- El Col·legi de Bibliotecaris reconeix Marina Calatayud i Carme Navarro en els Premis Samaruc de literatura infantil i juvenil en valencià
- L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga