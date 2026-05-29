Gilet mostra el seu suport a l’educació pública
El consistori rebutja qualsevol intent d’enfrontament del professorat amb les famílies o la ciutadania en general
Una moció de suport a l’educació pública i a tota la comunitat educativa valenciana és el que es va aprovar ahir en l’Ajuntament de Gilet durant un ple extraordinari i urgent. La iniciativa, presentada per la regidora d’Educació, Joana Ureña, va comptar amb el suport dels grups PSPV-PSOE, Participa per Gilet i els regidors no adscrits, mentres que PP i VOX van rebutjar la proposta.
L’objectiu de la moció és mostrar el suport institucional del consistori al professorat valencià, a l’alumnat, a les famílies, als equips directius i al conjunt de la comunitat educativa “en defensa d’una educació pública de qualitat, inclusiva, equitativa, ben dotada i compromesa amb la igualtat d’oportunitats”.
L’acord
El text aprovat reconeix, a més, la legitimitat de les reivindicacions plantejades pel professorat i per les organitzacions sindicals representatives, especialment en matèries com la millora de plantilles, la reducció de ràtios, la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la burocràcia, la millora de les infraestructures educatives i la climatització dels centres escolars.
Així mateix, l’Ajuntament insta la Generalitat Valenciana i la Conselleria d’Educació a reprendre “de manera immediata” una negociació real i efectiva amb les organitzacions sindicals del professorat per a resoldre el conflicte educatiu actual.
Entre els acords aprovats també es reclama una proposta global i dotada pressupostàriament que done resposta al conjunt de les reivindicacions educatives i s’exigix “garantir l’adequada preparació del pròxim curs escolar” amb cobertura de vacants, plantilles suficients, recursos per a la inclusió, planificació d’infraestructures i mesures de climatització.
Rebuig a l’enfrontament
La moció rebutja, igualment, qualsevol intent d’enfrontar el professorat amb les famílies o amb la ciutadania i defén el diàleg, la negociació i el respecte institucional com a via per a solucionar el conflicte educatiu.
Un altre dels punts destacats és la defensa del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a “part essencial del sistema educatiu”, des d’una perspectiva integradora orientada a garantir que l’alumnat finalitze l’ensenyança obligatòria amb un domini adequat de les dos llengües oficials.
Finalment, el consistori reafirma el seu compromís amb els centres educatius del municipi i amb la comunitat educativa local, especialment en aquells àmbits en què la col·laboració municipal resulta necessària per a previndre desigualtats, fer costat a les famílies i contribuir al bon funcionament de l’educació pública. L’acord serà traslladat a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, al Consell Escolar Municipal i a les organitzacions representatives de la comunitat educativa.
