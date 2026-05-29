El regidor de Turisme d’Oliva rep la UE Oliva després d’una temporada històrica
Jugadors, cos tècnic i directiva van visitar la Tourist Info al costat del Mercat Municipal i van rebre obsequis
El regidor de Turisme d’Oliva, Salvador Llopis, va rebre la UE Oliva després d’una temporada històrica. L’edil de Turisme d’Oliva, Salvador Llopis, va rebre fa uns dies en les instal·lacions de la Tourist Info situada en el passeig Lluís Vives, al costat del Mercat Municipal, jugadors, cos tècnic, directius i amics de la UE Oliva per a felicitar-los pels èxits que han assolit esta temporada.
L’equip ha culminat una campanya brillant en la qual s’ha proclamat campió de lliga i ha aconseguit l’ascens de categoria, una fita que consolida la gran faena tant dins com fora del terreny de joc.
Durant la recepció, el regidor de Turisme va voler reconéixer l’esforç i la il·lusió que l’equip ha transmés al llarg de tota la temporada fent entrega d’un obsequi a cada jugador.
Salvador Llopis va destacar el suport que ha brindat l’afició a l’equip durant tota la temporada, “acompanyant-los en vesprades de pluja, de fred i també de molta calor”, i va assegurar que “era de justícia obrir-los les portes de casa nostra i felicitar-los com es mereixen”.
A més, el mateix edil va mostrar la seua confiança en el futur del club i va afirmar que “este equip encara donarà moltes alegries i molt bones sorpreses a Oliva”.
Durant l’acte també es va voler agrair especialment la tasca de l’entrenador, Joano Fuster, així com les paraules dedicades pels capitans Néstor Sánchez Mateu i Salva Cotaina. La recepció va concloure amb una fotografia de família i amb felicitacions de Salvador Llopis a tota la plantilla per una temporada que ja forma part de la història recent del club.
