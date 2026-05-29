Vaga indefinida
Tres sindicats irrompen en Conselleria i exigixen que Ortí els reba per a continuar negociant
La Conselleria matisa els sindicats i assegura que els representants dels treballadors no hi han “irromput”, sinó que s’hi han presentat i esperen Ortí amb normalitat
Són representants dels sindicats STEPV, CCOO i UGT que han rebut la promesa que la consellera els rebria este migdia
Els membres de l’equip negociador per part de tres sindicats —STEPV, CCOO i UGT— han “irromput” —així ho asseguren— en la seu de la Conselleria d’Educació en l’avinguda de Campanar per a reclamar a la consellera Carmen Ortí que la negociació es mantinga oberta i concloga com més prompte millor.
Fonts de la Conselleria matisen, però, eixe verb emprat pels sindicats i asseguren que hi han entrat amb normalitat i que, quan se’ls ha dit que la consellera estava en el ple fins a les 12:30 h, s’ha acordat que l’esperarien.
Segons la versió de fonts sindicals, en un primer moment, l’equip de seguretat de la Conselleria ha avisat la Policia perquè els tragueren del recinte, però finalment s’hi han quedat. No només això, sinó que se’ls ha dit que a les 12:30 h la consellera aniria a reunir-se amb ells. No obstant això, Educació nega haver avisat les forces policials i explica que els servicis de seguretat han acudit a l’interior de Conselleria a preguntar si podien passar i, com la consellera no estava allí, se’ls ha dit que tornaren a les 12:30 h.
“Als representants sindicals se’ls ha acomodat en la sala d’espera prèvia al despatx de la consellera. En estos moments s’està elaborant un document que se’ls entregarà al llarg del dia, quan estiga preparat”, afirmen des d’Educació.
Així mateix, estes mateixes fonts asseguren que la consellera els rebrà “per deferència”, però que en cap cas es produirà una nova mesa de negociació. A més, faltarien altres dos sindicats membres de la taula, CSIF i ANPE. Recorden des de Conselleria que els tres sindicats presents ara allí “van acceptar, sense expressar cap mena de disconformitat, que la negociació continuara la setmana que ve; va ser a posteriori, a última hora de la vesprada, quan van canviar d’opinió i van demanar negociar durant el cap de setmana”. Afigen que ha sigut un “gest de bona disposició” per part de la Conselleria “avançar els terminis respecte als que s’havien acordat per unanimitat en la mesa de negociació”, i establir la jornada de diumenge per a negociar “perquè tinguen temps suficient perquè ho consulten amb els seus afiliats”.
Paral·lelament, han rebut la convocatòria per a la celebració d’una nova mesa negociadora per a este diumenge a les sis de la vesprada. Però fins i tot amb esta cita en l’horitzó, l’equip negociador “té la determinació” de continuar en la seu de la Conselleria perquè es reprenga la negociació com més prompte millor.
Després d’una concentració i mentres s’aproven els pressupostos
Els sindicats havien convocat per a este divendres una concentració en la plaça de la Mare de Déu a la qual s’han acostat diversos centenars de persones. Este divendres, la negociació tenia inicialment marcat el dia en blanc en el calendari, però sí que hi ha una cita rellevant: la presentació dels pressupostos de la Generalitat per a 2027. De fet, la concentració ha sigut convocada mentres estava tenint lloc el ple del Consell en el qual s’aprovaran estos pressupostos, primer pas abans que inicien la seua tramitació.
