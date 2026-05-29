València Basket, en disputa pel segon lloc
L’equip taronja s’enfronta a un Dreamland Gran Canària necessitat d’una victòria en el penúltim partit de la Lliga ACB, buscant assegurar el factor pista per al play-off
Kevin Contreras
El València Basket tancarà la temporada este cap de setmana quasi a contrarellotge abans de començar la posttemporada, en la qual competirà per proclamar-se campió de lliga per segona vegada en la història. L’equip de Pedro Martínez disputarà este divendres, contra Dreamland Gran Canària, el penúltim partit de la temporada regular, l’últim en el Roig Arena davant de la seua afició. L’equip valencià es veurà obligat a guanyar per a arribar a l’últim partit, el diumenge 31, contra el Barcelona, en el Palau Sant Jordi, amb opcions d’aconseguir el segon lloc i guanyar el factor pista en quarts —i en unes hipotètiques semifinals— del play-off de la Lliga ACB.
Els de Pedro Martínez hauran de guanyar contra un equip que lluita per mantindre la categoria amb les baixes de Josep Puerto, per mononucleosi, i Xabi López-Arostegui, encara lesionat. A ells se sumaran els dubtes de Kameron Taylor, quasi descartat per malaltia, i Braxton Key, amb molèsties al turmell. La plantilla valenciana arriba al desenllaç final de la temporada amb una càrrega física fora del normal. Quatre partits en nou dies seran els que hauran jugat els jugadors diumenge a l’acabar el partit a Barcelona. Més de 80 partits en una temporada que ha exigit elevar el rendiment de l’equip al màxim, però que ha donat resultats amb la històrica final a quatre i una temporada que ja ha passat als annals de la història del València Basket com una de les millors que el club ha disputat.
El partit arriba a la ciutat enmig d’una marea de rumors que apunten a l’eixida de diversos jugadors del València de cara a la temporada que ve. El cas de Jean Montero és el més sonat i Pedro Martínez ha aclarit en roda de premsa que el continua veient “supercentrat i amb una actitud de deu”. També ha parlat sobre el cansament que arrossega l’equip, que ve de jugar molts partits i no li sorprén la baixada de nivell dels seus jugadors. “És una cosa frustrant, però tinc empatia amb els jugadors. El normal és que, quan puges molt, després hages de baixar, segurament per a després tornar a pujar”, afirma el tècnic valencianista.
Un rival perillós
En el costat contrari de la pista es trobarà un Dreamland Gran Canària també obligat a guanyar, però per motius diferents. L’equip de les illes es troba en quinzena posició en lliga, amb 10 victòries i 23 derrotes, una per damunt de Casademont Saragossa, que marca el descens en desseté lloc, i empatat en victòries i derrotes amb Morabanc Andorra, que s’enfrontarà al Barcelona. És un dels punts febles del València Basket, que, tot i que va arribar a encadenar 13 victòries consecutives contra ells com a local, ha aconseguit arrancar-li la victòria al València en 4 de les últimes 11 ocasions que van jugar a la Fonteta. Un rival que compta en les seues files amb Mike Tobey, jugador taronja entre 2018 i 2022, i que en el partit d’anada no comptava amb Metu ni amb Jefferson, dos dels referents de Dreamland.
Pedro Martínez, actual entrenador del València, també va entrenar durant 10 temporades l’equip canari, al qual li té una estima especial després de tots eixos anys. “He estat molts anys de la meua carrera en equips que lluitaven per eixos objectius i sé la dificultat que té. Nosaltres farem el màxim per a guanyar, perquè ens interessa i és la nostra obligació, però m’agradaria que no baixaren”, ha declarat el tècnic valencianista.
