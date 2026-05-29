Seguretat ciutadana
Veïns de la Roqueta denuncien que l’augment de policia no frena els gorretes
Els veïns reclamen mesures d’urbanisme tàctic, com ara jardineres i zones verdes, davant de la ineficàcia de la major presència policial
J. P.
“La presència policial ha augmentat, però els gorretes i els problemes de seguretat continuen”. Amb esta escarida frase, el president de l’Associació de Veïns de la Roqueta (entorn de Convent Jerusalem), Miguel Sánchez, resumix la situació actual del barri després de denunciar els problemes d’inseguretat que patien i d’obtindre el compromís del regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, d’augmentar la pressió policial, però no adoptar mesures d’urbanisme tàctic per a reduir les zones d’aparcament en rotació, que és el que atrau els gorretes.
Com ha denunciat este periòdic, els veïns de Roqueta estan farts de la presència de nombrosos gorretes que tenen atemorit el barri, amb agressions directes als veïns i problemes de violència tant en l’ambulatori com en les farmàcies. Este problema també va ser debatut en l’últim ple municipal i allí es van mostrar les postures de les dos parts, Ajuntament i veïns. Estos últims demanen mesures urgents per a reduir el nombre d’aparcaments en rotació, creant zones verdes per a residents i instal·lant jardineres com les de la plaça de l’Ajuntament per a convertir en zona de vianants unes certes zones. El regidor de Mobilitat, però, els va instar a esperar a la posada en marxa dels plans que hi ha en l’entorn de la Roqueta i a un pla específic per al barri, descartant l’urbanisme tàctic i urgent que reclamen els veïns. Així mateix, es va comprometre a incrementar la presència policial en coordinació amb la Policia Nacional, que és, en tot cas, la que ha de liderar eixes actuacions.
Més policies
I, efectivament, els veïns asseguren que han notat una major presència de la Policia Nacional, però de la mateixa manera diuen que això no està tenint un gran impacte. “Els gorretes no estan allí, venen cada dia amb tren des d’altres pobles o barris, i quan hi ha la Policia, ells se’n van, però, quan la policia se’n va, tornen de nou”, explica Miguel Sánchez.
El dirigent veïnal creu, per tant, que la solució està a eliminar l’aparcament en rotació en la mesura que siga possible. “Això que el problema és igual en tots els barris no és veritat, perquè en altres barris potser hi ha tres gorretes i sempre són els mateixos, però ací n’hi ha molts més i són més perillosos perquè hi ha més negoci”, explica Sánchez. Per a això proposa dos mesures fonamentals, que són instaurar la zona verda d’aparcament, que és exclusivament per a veïns del barri, i regular l’espai públic amb jardineres o altres mitjans d’urbanisme tàctic. Només així, opina, es llevaran els aparcaments en rotació i els gorretes. “Si no hi ha negoci, no vindran”.
També considera necessari augmentar la neteja en els carrers de la Roqueta, que, segons diu, estan plens de matalassos i andròmines, així com evitar el botelló al voltant dels locals d’oci.
Respecte al garatge del carrer Xàtiva en el qual viuen persones sense sostre, Miguel Sánchez assegura haver tractat el tema amb la Regidoria i haver detectat un problema difícil de resoldre. “Sembla que hi ha quatre administradors distints i no es posen d’acord entre ells; per tant, no hi ha una actuació a la vista, perquè la Policia Local no pot entrar en una propietat privada”, explica el president de l’associació veïnal.
Sánchez, que en l’últim ple no va poder intervindre al presentar la seua petició fora de termini, ha criticat també que el regidor Jesús Carbonell exhibira les dades policials que parlen d’un increment de detencions i d’intervencions de la Policia Local a la Roqueta. Això el que demostraria, diu, és que “efectivament hi ha un problema de delinqüència en el barri”.
