SECTOR IMMOBILIARI
La vivenda usada s’encarix en més de 35.000 euros en un any a la Comunitat Valenciana
Alboraia arriba als 4.715 euros el metre quadrat i poblacions afectades per la dana patixen alces superiors al 40 %
Vendes exprés: el 14 % dels pisos no dura ni una setmana anunciats
Constret per l’escassetat d’oferta i la demanda turística i residencial d’alt nivell, l’aspirant a una vivenda viu sorprés la incontinència en els preus. Encara que molts venedors estan havent de rebaixar les seues elevades expectatives d’ingressos per a aconseguir compradors i a pesar que s’està constatant una desacceleració, la veritat és que el cost d’un pis usat seguix a l’alça per la falta d’obra nova i la voluntat/necessitat de molts ciutadans, inclosos immigrants, de trobar una llar pròpia i no compartida.
El preu d’una vivenda de segona mà a la Comunitat Valenciana se situa de mitjana este mes de maig en els 2.847 euros el metre quadrat, la qual cosa implica un increment del 18,3 % respecte al mateix mes de l’any passat, segons el portal immobiliari Fotocasa, que situa el cost d’un pis de 80 metres quadrats en 227.730 euros. Per tant, la diferència respecte del que es pagava en el mateix període de 2025 (192.551) és de 35.179 euros. De més, clar.
María Mateos, directora d’Estudis del portal, assegura que “veiem com l’interés per residir en l’arc mediterrani continua a l’alça, mentres que l’estoc de vivenda de segona mà és incapaç d’absorbir este volum de compradors. Este desequilibri està accelerant els preus a un ritme que no véiem en anys”. No obstant això, hi ha una dada per a l’esperança i és que la pujada intermensual està frenant-se seriosament. L’augment a la Comunitat Valenciana respecte d’abril és de només un 2,1 %, però a Espanya es queda en una dècima i algunes autonomies registren una variació negativa.
València
La província de València, amb una alça del 22 % en termes interanuals, va ser el territori, després de la de Múrcia, que va registrar un augment més pronunciat, amb un 22 % que va elevar el preu de la vivenda usada a 2.509 euros de mitjana. Això sí, amb un descens intermensual de nou dècimes. La situació es modera en la capital de l’autonomia, a on el cost puja un 10,8 % respecte de maig de 2025, encara que descendix un 1,3 % en relació amb el mes d’abril de 2025. Arriba als 3.664 euros el metre quadrat.
Fotocasa analitza també l’evolució per municipis i posa en relleu que alguns dels majors increments de preus de l’últim any es produïxen en localitats de l’Horta Sud afectades per la dana. Així, l’alça a Paiporta és del 43,5 % (fins a 2.507 euros), del 41,6 % a Albal (2.196) i del 27,3 % a Benetússer (2.029). El major descens es registra a Oliva, amb una baixada del 5,5 %, fins als 1.790 euros. Finalment, els dos municipis de la Comunitat Valenciana amb els preus més elevats són Calp (4.846 euros el metre quadrat de mitjana) i Alboraia (4.715).
Una mostra evident de la batalla per aconseguir una residència es troba en la velocitat amb què moltes vivendes ixen del mercat. A València, el 15 % de les ofertes anunciades pel portal immobiliari Idealista duren en el mercat menys d’una setmana. Eixe percentatge ha disminuït en dos punts respecte del primer trimestre de 2025, segurament perquè els preus elevats estan provocant que molts ciutadans es retraguen i obliguen els propietaris a rebaixar les seues reclamacions, com ha quedat dit. Entre una setmana i un mes a la venda està el 30 % del total d’anuncis, i entre un i dos mesos, el 23 %. Només el 4 % està més d’un any. En la província de València és el 14% els que estan menys d’una setmana, enfront del 16 % de fa un any.
