Ajuntament i Generalitat perseguiran el creixent intrusisme entre els guies turístics de València
La col·laboració entre administracions pretén garantir la qualitat de les visites guiades i protegir la imatge de València com a destinació turística
L’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana han aprovat un protocol de col·laboració per a reforçar la professió de guia oficial de turisme i desenrotllar actuacions contra l’intrusisme en el sector. L’acord respon a una reivindicació històrica d’estos professionals i té com a objectiu garantir la qualitat de les visites guiades, protegir els drets dels qui exercixen amb l’acreditació exigida i preservar la imatge de València com a destinació turística d’excel·lència.
Des de la Delegació de Turisme se subratlla que la professió de guia oficial complix un paper essencial en el model turístic sostenible de València, ja que contribuïx a la transmissió dels valors patrimonials, culturals i socials de la ciutat. La seua labor permet que les persones visitants gaudisquen d’una experiència de qualitat des del respecte a l’entorn i a la identitat local.
En els últims anys, s’ha observat un increment de l’intrusisme professional en este àmbit, derivat de la prestació de servicis de guia per part de persones que no tenen la formació i l’acreditació habilitant exigides per la normativa.
Turisme de qualitat
Segons ha declarat la regidora de Turisme, Innovació, Tecnologia, Agenda Digital i Captació d’Inversions, Paula Llobet, “València vol oferir un turisme de qualitat, la qual cosa fa necessari valorar els professionals del sector, especialment els guies de turisme com a ambaixadors de la nostra ciutat”. Llobet ha afegit que “esta pràctica perjudica greument a qui sí que complix els requisits legals, i pot causar un dany a la imatge de València com a destinació turística d’excel·lència”.
El protocol se subscriu a l’empara de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, que arreplega les premisses de coordinació i cooperació entre administracions públiques en l’àmbit de la inspecció turística.
Per la seua banda, l’Ajuntament de València durà a terme labors de suport a la inspecció turística, amb l’objectiu de contribuir a la qualitat del producte turístic de la ciutat i salvaguardar els interessos i drets tant dels professionals del sector turístic com de les persones usuàries d’estos servicis.
Les actuacions de cooperació es definiran anualment, de manera conjunta entre les parts firmants, mitjançant un cronograma específic, i es reflectiran en el pla d’inspecció de cada exercici.
