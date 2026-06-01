Carcaixent dedica a la música la nova edició de la seua Fira Modernista
El certamen que commemora l’època de màxim apogeu econòmic, social i cultural se celebra del 12 al 14 de juny
Els carrers de Carcaixent tornaran a viatjar en el temps per a celebrar la XI Fira Modernista, que tindrà lloc els pròxims dies 12, 13 i 14 de juny. Sota el tradicional lema “Viu l’esplendor de la taronja”, la ciutat es vestirà de gala per a commemorar la seua època de màxim apogeu econòmic, social i cultural.
Enguany, la temàtica central de la fira girarà al voltant de la música. L’organització ha preparat moltes sorpreses musicals que ompliran de ritme i alegria cada racó del municipi i que faran d’esta una edició inoblidable per als sentits.
A més del gran ambient festiu i musical que es viurà en els carrers, la Fira Modernista oferirà una programació molt rica i variada per a tots els públics. Entre els grans atractius d’esta edició destaquen les visites guiades per les cases modernistes més destacades i altres edificis històrics de la ciutat, que obriran les portes a tresors arquitectònics que mostren com es vivia durant l’esplendor tarongera. Esta immersió en el passat es completarà amb acurades recreacions històriques i la possibilitat de fer rutes en els tradicionals trens per a visitar els horts. També es podran fer molts tallers interactius i lúdics, pensats tant per al públic adult com per a l’infantil, en què es reviuran oficis, arts i costums de principis del segle XX, tot això mentres es passeja per un autèntic mercat d’artesania i gastronomia que delectarà tots els visitants.
El certamen, impulsat per l’Ajuntament de Carcaixent, compta un any més amb la col·laboració d’entitats com la Generalitat Valenciana i Renfe Rodalies. L’Ajuntament convida tota la ciutadania i els visitants de tot el territori a participar en esta gran festa del patrimoni.
