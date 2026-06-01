Conseqüències de la guerra a l’Iran
Economia estudia prolongar les ajudes anticrisi més enllà de juny davant de la incertesa al Pròxim Orient
L’executiu estudia amb agents socials l’aplicació de noves ajudes energètiques davant de la fi de les actuals el pròxim 30 de juny
L’IVA de la factura de la llum i el gas puja del 10 % al 21 % este dilluns després d’abaratir-se els preus
Amb l’arribada de la calor i l’augment estacional de la demanda elèctrica, l’executiu analitza, al costat d’agents socials i sectors econòmics, la continuïtat o l’adaptació de les mesures de suport desplegades per a esmorteir l’impacte energètic de la guerra de l’Iran, el venciment de les quals està previst per al pròxim 30 de juny, segons relaten fonts del Ministeri d’Economia. La revisió coincidix amb la finalització d’algunes de les rebaixes fiscals sobre l’energia, entre les quals hi ha la reducció de l’IVA de l’electricitat i el gas, que torna este dilluns al tipus general del 21 %.
Entre les mesures la vigència de les quals caduca el pròxim 30 de juny figuren la suspensió de l’impost del 7 % a la generació elèctrica, la reducció de l’impost especial sobre l’electricitat al 0,5 %, les ajudes al combustible per a transportistes, agricultors i pescadors, així com el reforç del bo social elèctric i les bonificacions per a la indústria electrointensiva. Segons Economia, el Govern avaluarà en les pròximes setmanes si manté o adapta part d’este paquet en funció de l’evolució del conflicte entre els Estats Units i l’Iran.
“Espanya està responent bé al xoc del conflicte de l’Iran”, relaten des del Govern. A més, afigen que la posició industrial del país en refinament i la seua cooperació amb Brussel·les col·loca Espanya “en millors condicions que la majoria de socis europeus per a afrontar l’estiu amb garanties”.
El Govern considera que el Pla de resposta ha contribuït a contindre la inflació derivada de l’energia i ha servit d’escut per a protegir el poder adquisitiu de les llars i la competitivitat empresarial.
Amb l’estiu molt a prop, i davant del risc de noves tensions en els mercats energètics, Economia estudia si prorroga part d’este paquet per a mitigar l’impacte de la guerra. El debat del Govern arriba a mesura que l’estret d’Ormuz —per a on transita prop d’una quinta part del petroli mundial— roman pràcticament paralitzat. El conflicte en el golf Pèrsic s’acosta als 100 dies de duració després d’esclatar a finals de febrer d’enguany.
En este sentit, el departament que dirigix Carlos Cuerpo està fent un seguiment permanent de les conseqüències econòmiques i socials del conflicte bèl·lic i continua mantenint contactes amb el teixit empresarial i sindicats per a avaluar l’evolució de la situació.
