Les claus de la quarta setmana de la vaga indefinida de professors a València

Les noves reunions seran hui i dimecres en taules temàtiques amb les direccions generals corresponents en matèria d’inclusió, plantilles, ràtios, valencià, infraestructures i Formació Professional

STEPV, CCOO i UGT es tanquen en la Conselleria a l'espera d'una resposta i denuncien càrregues policials contra els manifestants

Jaime Roch

València

“La consellera ens ha dit que no es reobrirà la negociació de la retribució”, asseguraven els representants sindicals de l’STEPV, CCOO i UGT després de reunir-se de manera expressa a les 22:45 hores d’este diumenge amb la consellera d’Educació, Carmen Ortí, que els va comunicar que no té intenció de reobrir la negociació de la retribució salarial.

Ortí els va citar, de nou, a dos reunions hui dilluns, 1 de juny, en la Conselleria a les 9 i a les 13 hores, però la majoria sindical ja ha anunciat que la plantaran i que la trobada serà “semipresencial”, ja que ANPE i CSIF han comunicat que hi assistiran de manera telemàtica, perquè “temen per la seua seguretat”.

Les trobades seran hui i dimecres en taules temàtiques amb les direccions generals corresponents en matèria d’inclusió, plantilles, ràtios, valencià, infraestructures i Formació Professional, i s’ha donat per tancada la pujada salarial pactada amb CSIF i ANPE.

L’acord firmat

Així que el debat entre la Conselleria d’Educació i els sindicats docents ha quedat encallat en l’apartat de les retribucions, un dels punts més sensibles de la negociació i sobre el qual ja hi ha un acord firmat per ANPE i CSIF que deixa una millora retributiva de 200 euros d’ací a l’any 2028, amb la novetat que els últims 50 euros es vinculen a l’IPC.

No obstant això, les altres tres organitzacions sindicals han reclamat que la qüestió torne a posar-se sobre la taula després de constatar, segons han explicat, que ha sigut l’aspecte que més rebuig ha generat en la consulta realitzada este cap de setmana entre el professorat.

Els sindicats que rebutgen el plantejament actual defenen que la pujada salarial ha de reobrir-se per a facilitar la firma d’un acord de bases que permeta avançar cap a una eixida al conflicte. Segons sostenen, eixe document seria necessari per a començar a tancar la negociació, encara que requeriria posteriorment nous desenrotllaments i concrecions.

En este context, les organitzacions sindicals han traslladat a la consellera d’Educació, Carmen Ortí, la petició que consulte amb el conseller d’Hisenda, José Antonio Rovira, la possibilitat d’incorporar una nova proposta en matèria retributiva.

La negociació queda així pendent de la resposta de la Conselleria i de l’eventual intervenció d’Hisenda, en un moment clau per a tractar de reconduir el conflicte educatiu.

Ortí: “El principal obstacle”

Per la seua banda, Carmen Ortí va considerar que “el principal obstacle” per a tancar un acord ja no està en les qüestions educatives, sinó en l’exigència d’alguns sindicats de reobrir el pacte salarial firmat prèviament amb altres organitzacions sindicals.

“El que no farem és trencar de manera unilateral un acord que ja tenim tancat amb una part de les organitzacions sindicals”, ha assenyalat en referència al pacte subscrit per ANPE i CSIF, els altres sindicats presents en la mesa sectorial.

“No parlaria bé de nosaltres que ens sotmetérem ara a pressions i trencàrem un acord que ja hem firmat prèviament”, va finalitzar.

