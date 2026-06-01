Vaga de professors
La Policia inicia el procés per a obrir expedient disciplinari a l’agent que va agredir a la docent en la Conselleria
La delegada Govern ja va anticipar ahir que s’investigaria l’assumpte, malgrat el rebuig dels sindicats policials en xarxes socials
EP
La Policia Nacional ha iniciat el procediment per a obrir un expedient disciplinari a l’agent que va agredir a una professora jubilada este diumenge a la vesprada a les portes de la Conselleria d’Educació en les concentracions dins de la vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana. La dona, que, com s’observa en el vídeo, estava d’esquena i no mostrava una actitud violenta, ha presentat una denúncia pels fets, com han transmés fonts de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana. Després de rebre la forta espenta de l’agent, va caure a terra sobtadament sense donar-li temps a posar les mans per davant i, en conseqüència, va patir un colp fort en la cara.
La imatge va córrer per la pólvora per les xarxes socials i els grups de missatgeria amb vídeos gravats des de diferents àmbits. Altres imatges, encara que amb menys virulència, es van difondre passada la mitjanit quan els agents van tractar de desallotjar els professors asseguts enfront de les portes de l’avinguda Campanar, en senyal de protesta per la negativa de la consellera Carmen Ortí a reobrir la negociació sobre les retribucions.
Poc després de l’incident, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va publicar un missatge en les seues xarxes socials en el qual va titlar d’“inacceptable” la imatge i va assegurar que el seu partit anava a “investigar els fets de manera exhaustiva per a depurar responsabilitats”. En la seua opinió, este gest entelava “el treball de la Policia en estes tres setmanes de manifestacions”.
Per la seua banda, la Unió Federal de Policia (UFP)-Sindicat Nacional de Policia va defendre que la instantània “respon a una actuació policial per a evitar que tallen els carrers”. I carregava contra Bernabé assegurant que ella “no investigarà res”, sinó que “en tot cas serà un jutge qui ha de depurar responsabilitats”, i va demanar “deixar de fer política amb el nostre treball”. El sindicat va mostrar “tot el suport al company i a la seua actuació”, una actuació que no ha condemnat en cap moment.
La delegada amb els sindicats
La delegada del Govern, Pilar Bernabé, i el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado, han mantingut una reunió este dilluns amb els sindicats convocants de la vaga indefinida del professorat en l’ensenyança pública no universitària —STEPV, UGT PV i CCOO PV—. En este sentit, tant la delegada com els sindicats s’han citat “a continuar treballant perquè cap altre incident entele el treball exemplar desenrotllat fins a la data, amb l’objectiu de garantir l’exercici del dret constitucional de manifestació”, subratllen des de la Delegació del Govern.
