Comptes autonòmics 2026
El pressupost en FGV es reduïx en 37 milions, amb la millora de les freqüències i la compra de trens encara pendents
Les inversions per a infraestructures públiques també es reduïxen un 30 % en el projecte de pressupostos, que inicia la seua tramitació parlamentària
El pressupost de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per a 2026 es reduïx en 37 milions, segons el projecte de pressupostos que es va presentar divendres i que inicia ara la seua tramitació parlamentària. El capítol d’infraestructures públiques també es reduïx de 368,7 milions a 257,5 milions, un 30,2 %. Una mala notícia per a les necessitats del transport públic en les àrees metropolitanes de València i Alacant, necessitades de mitjans de transport enfortits que afavorisquen la mobilitat sostenible. Sobretot en el cas de Metrovalencia, en què el transport metropolità encara espera la completa execució dels successius plans de millora de freqüències i adquisició de trens nous que s’han anunciat i presentat en 2021, 2022 i 2025.
Per contra, des de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori i de la Recuperació, que dirigix Vicente Martínez Mus, asseguren que “el pressupost de l’any que ve ascendix a 1.100 milions d’euros. Una vegada finalitzat el gros de les obres de reconstrucció d’infraestructures i gestió de residus, ara el pressupost se centra en accions a mitjà i llarg termini per a fer el territori més resilient a futurs fenòmens meteorològics extrems”. I destaquen que “els comptes destinen més de 185 milions d’euros al Comissionat per a la Recuperació i es destina també un esforç important tant a transports (187 milions) com a infraestructures terrestres (257 milions)”.
El gros del capítol d’infraestructures públiques del projecte de pressupostos de 2026 torna a centrar-se en el manteniment de les carreteres autonòmiques, amb 98,1 milions previstos per a les tres províncies en 2026. Els projectes que reben una inversió més alta són actuacions de reconstrucció en municipis afectats per la dana: 2,1 milions per a la connexió ciclopedestre i el pont del Camí de Torrent entre Picassent i Alcàsser; 1,5 milions per a la reconstrucció de ciclorutes en la CV-36, CV-33, etc. O 1,1 milions per a la reconstrucció de ponts a Picassent (Font de l’Omet), Bugarra, Calles, en el barranc de Poio, a Chiva, Pedralba (1,1 milions) o Utiel (3,1 milions).
Per contra, a noves infraestructures ferroviàries només es destina 1 milió d’euros que es desglossa en quantitats testimonials per a estudis com la prolongació de la línia 10 de Metrovalencia tram estació d’Alacant-Empalme; l’extensió de la xarxa del TRAM d’Alacant i les estacions intermodals de Torrent Centre i València Sud. O vells coneguts de la planificació ferroviària com “la implantació de servicis ferroviaris entre Gandia, Oliva i Dénia”.
Respecte a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), de l’empresa pública només es coneixen els 74,6 milions previstos en el capítol d’inversions reals; unes partides que no es desglossen habitualment en el projecte de pressupostos de la Generalitat. En 2026, este pressupost es preveu de 319,31 milions, xifra que suposa un total de 37 menys que en 2025, any en què va ascendir a 356,77 milions.
L’octubre de 2025, FGV va presentar el Pla d’actuacions 2026-2030, el full de ruta per a la resta de la dècada que preveu invertir 839 milions d’euros per a “mantindre, modernitzar i ampliar la xarxa en servici a València i Alacant”. La reconstrucció de les línies 1 i 2, les més afectades per la dana del 29 d’octubre de 2024, i la reconstrucció de les instal·lacions de València Sud, greument afectades pel barranc de Poio, han suposat la inversió de més de 100 milions d’euros. Entre les actuacions previstes en el Pla d’actuacions 2026-2030 es preveu la millora de les freqüències, amb l’objectiu d’oferir trens “cada 12 minuts en gran part de la xarxa en superfície”. Així mateix, s’inclou l’“adquisició de material mòbil amb la incorporació de 22 nous tramvies fabricats per Stadler Rail Valencia, dels quals 16 seran per a la província de València i 6 per a Alacant”, a més de “la incorporació d’unitats de metro a partir de 2029 per a fer front a futures ampliacions. A això es destinaran 185 milions d’euros”.
