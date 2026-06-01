El Puig de Santa Maria inicia l’esperada recuperació del seu emblemàtic castell d’Enesa
El castell d’Enesa, bé d’interés cultural des de 2002, serà objecte d’una primera campanya arqueològica centrada en el pati d’armes
La recuperació del castell d’Enesa del Puig de Santa Maria comença a ser una realitat. Este dilluns han començat les obres, després d’una visita tècnica en la qual van participar l’alcalde, Marc Oriola, l’arqueòleg responsable dels treballs, la direcció facultativa de l’obra, l’empresa adjudicatària i el cronista oficial, Julio Badenes.
Badenes explica tot el procés que se seguirà en esta primera campanya, a la qual en seguiran d’altres per a “excavar, recuperar, conservar i consolidar” les estructures que es troben en les prospeccions arqueològiques. “No es tractarà de reconstruir, sinó de recuperar el que ja existix”, explica. Per a fer-ho, es compta amb un equip multidisciplinari format per historiadors, arqueòlegs i topògrafs.
Pati d’armes
Els treballs se centraran en el que era el pati d’armes del castell, en la part més alta, des d’on s’anirà documentant arqueològicament i històricament esta fortalesa que va ser clau per a la conquesta de València, coincidint amb el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
Badenes advertix que la zona és molt rica i es preveu trobar restes des de l’edat de bronze, de més de 3.000 anys, seguint per les èpoques romana, musulmana, cristiana medieval, napoleónica i, fins i tot, de la Guerra Civil espanyola, ja que este entorn va formar part la Línia Immediata, amb un recorregut complet per la història de la Comunitat Valenciana.
Intervenció
La intervenció compta amb una aportació municipal de 259.000 euros, subvencionada per la Diputació, per mitjà de la marca provincial València Turisme, i s’emmarca en les actuacions previstes en el Pla director de l’Ajuntament del Puig, que ordena l’estratègia d’intervencions en el castell a través de diferents fases “amb la finalitat de conéixer millor l’edifici i proposar actuacions de conservació, arqueologia i posada en valor”, segons arreplega el mateix document.
Els treballs es destinen fonamentalment a dur a terme un conjunt d’excavacions arqueològiques, que requerixen una labor prèvia d’aclarida vegetal per al condicionament del terreny, també inclosa en el conveni subscrit.
Seguiment dels treballs
A més, comptarà amb una comissió de seguiment que es reunirà de manera periòdica per a supervisar les labors incloses en el conveni amb la corporació provincial, i que podrà traslladar les seues propostes a les dos institucions en funció del procés d’execució dels treballs.
El castell —que és bé d’interés cultural (BIC) des de 2002—, a més de ser la finestra des de la qual observar tota València, fou també, des de la muntanya de la Patà, els prismàtics que van utilitzar conqueridors de totes les èpoques per a fer-se amb el control del territori valencià, fins que va ser destruït per Pere el Cerimoniós per a evitar que ningú més poguera conquistar València.
Amb l’inici dels treballs este dilluns, el Puig continua avançant en la conservació i posada en valor d’un dels seus espais més emblemàtics, preservant el seu llegat històric i cultural per a les generacions futures. L’alcalde, Marc Oriola, destaca la importància d’esta primera fase “per a conéixer noves dades de la història del nostre poble”.
