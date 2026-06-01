Urbanisme
Tanquen el túnel de Pérez Galdós durant tres dies per a connectar un col·lector
Els vehicles que provenen de Giorgeta i Campanar hauran de seguir desviaments alternatius mentres duren els treballs
El pas inferior de l’avinguda Pérez Galdós romandrà tancat a la circulació durant tres dies. Des de les 10:00 hores de hui dilluns i fins dimecres que ve, dia 3, el pas de vehicles per este tram subterrani es tancarà de manera excepcional per a permetre l’execució de les obres d’un col·lector, en el context de les obres de reurbanització i renaturalització de l’eix Pérez Galdós-Giorgeta.
Esta és la primera vegada, des que es van iniciar les obres fa ja onze mesos, que es talla el pas inferior de Pérez Galdós de manera continuada. El tall obeïx a la necessitat de realitzar la connexió d’un col·lector urbà, precisament en l’accés al pas inferior.
Esta modificació del trànsit farà que els vehicles provinents de l’avinguda Giorgeta hauran de desviar-se a l’altura de la rotonda de Tres Forques-Conca, ja que ni el pas inferior ni la via de servici estaran oberts a la circulació. De manera paral·lela, el trànsit provinent del pont de Campanar no podrà accedir al túnel des de l’altura del carrer Cartagena, però sí circular per la via de servici fins a la intersecció amb els carrers Linares i Lorca.
Minimitzar l’impacte
Des que van arrancar l’estiu de 2025, les obres en l’eix Pérez Galdós-Giorgeta s’han anat executant per fases, amb l’objectiu de minimitzar al màxim les afeccions sobre la circulació.
Tal com ha recordat el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, les previsions són que el pròxim de setembre, “amb l’inici del curs escolar, l’eix Pérez Galdós-Giorgeta quede obert a la circulació”.
Una vegada finalitze tota l’obra, s’haurà actuat en una àrea de 97.000 metres quadrats, s’hauran plantat 6.800 m² de zones verdes, amb 60 espècies distintes, i s’hauran ampliat les voreres per a fer-les més accessibles, amb una amplària de 4 a 7 metres, ombrejades i equipades amb mobiliari i rajoles hidràuliques de tonalitats diverses (ocres, grises i arenosos).
A més, quan concloguen els treballs, es disposarà de tres noves zones de jocs infantils i d’un carril bici bidireccional de 2,4 km de longitud, 15 parades d’autobús adaptades i 26 passos de vianants. L’actuació inclou també la renovació dels carrils de circulació amb paviment fonoabsorbent (que reduïx significativament la contaminació acústica) i de tot el sistema de clavegueram, semaforització i il·luminació amb 265 lluminàries led.
