Tot el que has de saber del ‘play-off’ a Primera Divisió del CE Castelló: dates, horaris, rivals…

L’equip de Pablo Hernández buscarà l’ascens després de finalitzar la temporada regular en sexta posició

L’equip celebra la classificació al ‘play-off’ d’ascens a Primera Divisió / CE CASTELLÓ

Hugo Ferrer

València

El somni de l’ascens continua viu a Castàlia. El CE Castelló va certificar la seua presència en el play-off d’ascens a Primera Divisió després d’imposar-se a l’Eibar en l’última jornada i finalitzar la temporada regular en la sexta posició de LaLiga Hypermotion. Un premi a la gran faena realitzada pel conjunt alb-i-negre, que ara afronta el repte més important del curs.

El camí cap a LaLiga EA Sports no serà senzill. El Castelló s’enfrontarà en semifinals a la UD Almeria, tercer classificat de la categoria i un dels principals candidats a l’ascens. El partit d’anada es disputarà el 6 de juny a Castàlia a les 21:00, i la tornada tindrà lloc el 9 de juny en terres d’Almeria a la mateixa hora.

El Castelló celebra el gol de Suero / CE CASTELLÓ

Els de Pablo Hernández arriben a esta fase decisiva en un dels seus millors moments de la temporada. La victòria contra l’Eibar va disparar l’eufòria entre l’afició castellonenca, que va tornar a omplir Castàlia i va espentar l’equip cap a una classificació que semblava molt complicada fa a penes unes setmanes. Els gols d’Álex Calatrava i Isra Suero van permetre segellar el bitllet per a una promoció d’ascens que retorna la il·lusió a tota la ciutat.

En cas de superar l’Almeria, el Castelló disputaria la final del play-off contra el vencedor de l’eliminatòria entre Màlaga CF i UD Las Palmas. La final es jugarà a doble partit els dies 14 i 20 de juny i decidirà quin equip acompanya el Racing de Santander i el Deportivo de La Corunya en Primera Divisió la pròxima temporada.

Ara, el Castelló està a tan sols quatre partits de tornar a l’elit del futbol espanyol. Castàlia ja somia amb una gesta històrica i amb culminar una temporada que pot quedar gravada per sempre en la memòria de l’alb-i-negrisme.

