Un total de 736 estudiants de la Safor faran la PAU en el campus de Gandia de la UPV

La convocatòria ordinària comença este dimarts marcada per la incertesa de la vaga educativa

Estudiants en el campus de Gandia de la UPV en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

Gandia

Un total de 736 estudiants d’instituts de la Safor faran la prova d’accés a la universitat (PAU) en el campus de Gandia de la UPV. Estaran distribuïts en dos tribunals. La PAU arriba amb la incertesa de la vaga educativa, que podria afectar no tant el seu desenrotllament esta setmana, sinó la correcció posterior dels exàmens per part dels professors de Secundària, encara que la Conselleria ha previst servicis mínims per a això.

La convocatòria ordinària se celebrarà els dies 2, 3 i 4 de juny, amb possibilitat d’habilitar el dia 5 en casos excepcionals, a la Comunitat Valenciana. I l’extraordinària tindrà lloc els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol, també amb opció d’ampliació al dia 3 de juliol si fora necessari.

Les matèries obligatòries i troncals es faran de matí. Les optatives, de vesprada. Cada examen tindrà una duració de 90 minuts, amb un descans de 45 minuts entre proves.

Els instituts dels quals procediran els alumnes són els següents: Colegio Gregori Mayans (Gandia), Las Colinas (el Real de Gandia), Escuelas Pías (Gandia), Ausiàs March (Gandia), Montdúver (Xeraco), Tirant lo Blanch (Gandia), Vall de la Safor (Vilallonga), Veles e Vents (Gandia), Escolapias (Gandia), Los Naranjos (Gandia), San José de la Montaña (Oliva), Gabriel Ciscar (Oliva), Gregori Maians (Oliva), Jaume II el Just (Tavernes de la Valldigna), Joan Fuster (Bellreguard) i La Valldigna (Tavernes de la Valldigna).

