CCOO denuncia agressions físiques, verbals i sexuals a les treballadores d’una residència de Sagunt
El sindicat demana mesures urgents tant a la direcció del centre com a la Conselleria de Servicis Socials i anuncia mobilitzacions
La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO del Camp de Morvedre–Alt Palància denuncia “la greu situació d’inseguretat que patixen les treballadores” d’una residència de majors privada de Sagunt, a on, segons asseguren, “les agressions físiques, psicològiques i sexuals continuen produint-se malgrat els reiterats advertiments que ha llançat l’organització sindical”.
Durant els últims mesos, CCOO assegura haver alertat sense èxit de la situació, ja que ha mantingut reunions amb la direcció del centre, ha formulat requeriments formals exigint mesures preventives i ha posat els fets en coneixement de la Conselleria de Servicis Socials i de l’IVASS. Però “davant de la falta de respostes eficaces”, ha presentat una denúncia davant de la Inspecció de Treball “perquè investigue la gestió preventiva i la protecció dispensada a les treballadores”, com expliquen des del sindicat.
La secretària general de CCOO Sanitat i Sectors Sociosanitaris del Camp de Morvedre–Alt Palància, Minerva Almor Ruiz, denuncia que “les agressions han arribat a un nivell absolutament intolerable. Estem parlant d’agressions físiques i fins i tot sexuals que han comportat denúncies policials, seqüeles psicològiques, baixes laborals, trasllats a altres centres de treball i fins resolucions judicials de protecció per a algunes treballadores”.
En este sentit, ha afegit que “les treballadores arriben al seu lloc de treball amb por. No podem normalitzar que els qui cuiden de les persones més vulnerables hagen de posar en risc la seua pròpia integritat física i psicològica per a exercir la seua labor”.
Mesures immediates
Per la seua banda, el secretari general de CCOO Camp de Morvedre–Alt Palància, Sergio Villalba, advertix que “la seguretat i la salut de les treballadores són una prioritat absoluta. Si les mesures necessàries no arriben de manera immediata, CCOO respondrà amb tota la contundència sindical necessària per a defendre la plantilla”.
CCOO exigix l’“adopció urgent de mesures extraordinàries de protecció”, el reforç de personal, la revisió integral dels protocols davant d’agressions i la implantació de recursos de seguretat adequats per a evitar més episodis violents.
Així mateix, l’organització anuncia l’inici d’una campanya de mobilitzacions, concentracions i accions reivindicatives, que anirà incrementant-se mentres no es garantisca la seguretat de les professionals. “No pararem fins que les treballadores puguen desenrotllar el seu treball en condicions segures. No esperarem al fet que ocórrega una desgràcia irreparable per a actuar”, conclouen Minerva Almor Ruiz i Sergio Villalba.
