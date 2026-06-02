VAGA VALÈNCIA
Compromís reclama a Marlaska que explique en el Congrés l’actuació policial en la vaga de professors de València
El partit valencianista registra una sol·licitud de compareixença del Ministeri de l’Interior després de l’agressió a una manifestant
Compromís fa un pas en el Congrés per a forçar la compareixença del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relació a la vaga indefinida de professors a la Comunitat Valenciana, i este dimarts ha registrat una sol·licitud de compareixença perquè el dirigent done explicacions en ple parlamentari sobre l’actuació policial en les manifestacions, després de difondre’s un vídeo en el qual un agent espenta, violentament i sense avís previ, una manifestant.
Així ho ha anunciat este dimarts la diputada de Compromís integrada en el grup mixt, Àgueda Micó: “Acabem de registrar una petició de compareixença del ministre d’Interior, Grande-Marlaska, perquè vinga al ple del Congrés i explique l’actuació policial contra la comunitat educativa valenciana”, ha defensat Micó, que ha criticat que “algunes institucions i alguns càrrecs” estan intentant “rebentar estes vagues”.
En roda de premsa, la dirigent valenciana ha reclamat conéixer “què li passarà” a l’agent que “va decidir espentar d’una manera molt violenta una mestra jubilada amb l’únic objectiu de sembrar el caos en les manifestacions i justificar la violència amb les protestes, que estan sent pacífiques”. Ha advertit, a més, la seua intenció de fer un “seguiment exhaustiu” d’este assumpte i ha avançat que “no permetrem que este policia torne a fer el mateix en els carrers de València”.
Una altra de les exigències de Micó ha consistit a demanar-li a Marlaska “aclarir” si “té policies infiltrats en les protestes de mestres”, i ha denunciat que “això és el que vam veure diumenge, quan alguns manifestants pujaven a un furgó policial i tornaven a la caserna”.
En este punt, ha insistit que “l’interés d’estos policies era rebentar unes protestes que estan sent exemplars”. A més, ha reclamat “saber qui va ordenar les càrregues policials i com es justifiquen”.
