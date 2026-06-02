Premis
Els MAX reconeixen l’art de València
Els Premis Max reconeixen la labor de Xavo Giménez, Blanca Añón i Raquel Molano en adaptació teatral, composició musical i disseny escènic
Xavo Giménez, Blanca Añón i Raquel Molano són els tres valencians guardonats en els Premis MAX. Els premis a millor adaptació o versió d’obra teatral, millor disseny d’espai escènic i videoescena i millor composició musical, respectivament, reconeixen el mèrit dels artistes valencians dins de l’escena nacional.
Dels valencians nominats, Sol Picó, nominada a millor espectacle de dansa, millor disseny de producció privada i millor elenc de dansa pel seu treball en el projecte Carrer 024, va ser l’única de la representació valenciana que es va quedar sense premi, malgrat partir com una de les favorites per a, almenys, emportar-se un premi dels tres als quals optava.
Els premis valencians
L’actor Xavo Giménez es va emportar el premi a millor adaptació o versió d’obra teatral per l’obra Yo soy 451, una adaptació del llibre Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. L’obra és un monòleg distòpic, amb el mateix argument que la novel·la original. Un bomber que, en comptes d’eliminar els incendis, els provoca cremant llibres. Una ironia més distòpica si cap al dedicar-li el premi als mestres de l’escola pública que seguixen les seues protestes a la recerca d’un augment de qualitat.
Raquel Molano, per la seua banda, va arreplegar el premi a millor composició musical per la seua obra Fuenteovejuna, que també partia com una de les favorites de la nit. El premi el va compartir amb Pablo Peña i Darío del Moral. L’actriu i música valenciana va arreplegar el premi acompanyada dels dos músics sevillans entre agraïments i sorpresa pel reconeixement que continua tenint una obra “de fa quatre segles”.
Finalment, Blanca Añón va arreplegar el premi a millor disseny d’espai escènic amb l’obra Orlando, que també va guanyar el premi a millor disseny de vestuari. L’escenògrafa valenciana va pujar a l’escenari a arreplegar el premi que li corresponia amb la samarreta verda que està utilitzant el professorat en la seua reivindicació dels drets dels professors i alumnes. També va enviar un missatge a la SGAE per a reclamar els drets d’autoria de les arts escèniques, ja que sense estes “només veuríem lectures dramatitzades amb música”.
La gala, celebrada a Mèrida, no va somriure de la mateixa manera a la ballarina i coreògrafa valenciana Sol Picó, que se’n va anar sense cap premi malgrat estar nominada en tres categories diferents. Cal subratllar la presència de diversos artistes valencians, entre els quals destacaven els ballarins Blanca Tolsa, Jacob Gómez i Marta Santa Catalina. A més, uns quants dels espectacles premiats han estat programats a València recentment, inclosa No, l’obra protagonista de la nit, que es va emportar tres guardons
A la cerimònia també van assistir la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso; el director general de Cultura, Nacho Prieto, i la directora adjunta d’Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura, María José Mora, així com el director de SGAE València, Álvaro Oltra. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats va expressar el seu suport als professionals de les arts escèniques i va reconéixer “el seu talent i compromís, que enriquixen la cultura i consoliden la Comunitat Valenciana com un referent escènic”.
Durant la cerimònia, també es va homenatjar el cèlebre cantant Robe Iniesta, que va morir el desembre de 2025. Un cor femení va interpretar la famosa cançó Puntos suspensivos, d’Iniesta, com a colofó de l’homenatge, després que Antonio Onetti, president de la SGAE, declarara: “La gala d’esta nit està dedicada als poetes, des d’Èsquil fins a Robe Iniesta”.
