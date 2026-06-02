L’ampliació de l’hospital es manté com la principal inversió del Consell a la Ribera
Els pressupostos planifiquen una assignació de més de 10 milions d’euros en quatre anys per al nou edifici del centre oncohematològic
L’ampliació de l’Hospital Universitari de la Ribera, amb la construcció del nou centre oncohematològic, es manté com la principal inversió del Consell a la Ribera a curt termini, segons es desprén dels pressupostos de la Generalitat per a 2026 que va presentar divendres i que mantenen una assignació de 10,3 milions d’euros a este projecte en quatre anys, amb una injecció inicial, en el present exercici, de 300.000 euros.
La Conselleria de Sanitat ja va adjudicar en el seu moment la redacció del projecte d’este nou edifici de cinc plantes que l’adjudicatari ha de presentar en les pròximes setmanes, segons fonts del Departament de Salut de la Ribera, que anuncien que, una vegada la Conselleria valide el projecte, es licitaran les obres. La planificació que plasmen els pressupostos assigna dos milions més en 2027, cinc en 2028 i tres en 2029, la qual cosa demora l’assignació de fons que es preveia l’any anterior, encara que des del Departament de Salut defenen que es manté el calendari previst.
Els pressupostos de 2026 preveuen una assignació a la Ribera pròxima als 30 milions d’euros a través de partides específiques, encara que resulta difícil quantificar l’import global, ja que n’hi ha moltes altres —com ara les destinades a la construcció de centres docents afectats per la dana— amb imports elevats, si bé no es detalla l’assignació per municipis. En línies generals, els comptes presentats no mostren grans novetats i assignen fons per a completar projectes ja en execució o que s’arrosseguen des de fa algun temps. Valga com a exemple l’assignació de quasi 2 milions d’euros per al Palau de Justícia d’Alzira, que està previst que òbriga les portes a finals d’este mes, o els 1,5 milions assignats per a reparar instal·lacions del port de Cullera afectades per la dana i restituir calats.
Inversions en el port de Cullera
El port de Cullera té assignats 2.160.000 euros més per a l’ampliació i la reforma del moll pesquer; hi ha una partida de 500.000 euros destinada al dragatge del riu aigües amunt del pont de pedra i una altra de 864.000 per a la remodelació de les oficines.
En l’apartat sanitari, a més del presumible inici de les obres del centre oncohematològic, el pressupost també preveu una assignació d’1,2 milions d’euros per a l’ampliació i la reforma del centre de salut d’Algemesí, una injecció procedent de fons europeus per a municipis afectats per la dana. En conjunt, la Conselleria de Sanitat disposa de partides concretes que sumen poc més de 3,5 euros per a actuacions a la Ribera, entre les quals figuren fons per a actuacions ja iniciades com el nou centre de salut de Corbera (314.000 euros), el consultori de Massalavés o l’ampliació del CSI de Sueca.
La Direcció General d’Infraestructures manté la inversió en obres en marxa com la Ronda Nord de Carlet, amb l’assignació d’1,3 milions per a enguany i 3,8 més en 2027, mentres que l’anhelat accés nord a Carcaixent des de la CV-50 únicament apareix amb una partida de 40.000 euros per a enguany.
En matèria d’agricultura destaquen les inversions en modernització de regadius, amb l’assignació d’1,8 milions d’euros a la xarxa de distribució del sector de la séquia Reial del Xúquer que abasta els termes d’Alberic i Massalavés, que es completarà l’any que ve amb una partida de 419.000 euros; o l’assignació inicial d’un milió d’euros a les obres de modernització del sector 35, que abasta camps en els termes de Benifaió, Almussafes i Sollana, amb la previsió de completar la inversió en 2027 amb 4,3 milions més.
Rehabilitació de la Murta
En matèria de patrimoni cultural, el Consell preveu una partida, enguany, de 345.720 euros per a l’anhelada rehabilitació del monestir de la Murta, així com 100.000 euros més per al Centre d’Educació Especial Carmen Picó. La Direcció General de Transports i Logística assigna 169.000 euros a un pla de mobilitat supramunicipal en l’entorn de l’AUI d’Alzira.
Consideració a part mereixen els 12 milions per a donar suport a l’electrificació de productes en la factoria Ford d’Almussafes.
