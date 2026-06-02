Mercat laboral
L’ocupació es dispara en maig a la Comunitat Valenciana i frega els 2,3 milions
L’afiliació a la Seguretat Social creix en 14.000 persones, mentres que el nombre d’aturats descendix en més de 1.600 ciutadans
Nou mes d’esplendor en el mercat laboral de la Comunitat Valenciana. Maig, amb la vista posada en una campanya estiuenca que es presumix més exitosa que l’anterior, entre altres motius per la guerra a l’Orient Mitjà, es va tancar amb una elevada creació d’ocupació i una significativa reducció del nombre d’aturats, segons les dades que han donat a conéixer hui els ministeris de Treball i Seguretat Social.
En un mes en què Espanya va superar per primera vegada els 23 milions d’afiliats, després de sumar-ne 232.000 en el segon millor maig de la història, la Comunitat Valenciana no es va quedar arrere. El nombre d’inscrits en la Seguretat Social es va incrementar en 14.005 (un 0,61 % més) i es va situar molt a prop per primera vegada dels 2,3 milions. En concret, ara hi ha inscrits 2,294 milions de treballadors. L’augment en l’últim any és de 81.886, un 3,68 % més. Només les molt turístiques Catalunya (50.034) i Balears (48.193), més Madrid (25.082) i Andalusia (17.529) van tindre millors registres que la Comunitat.
Atur
Les dades de l’atur registrat també van ser molt positives. A Espanya, la desocupació va descendir en 36.323 persones, fins als 2,32 milions, en el que va ser el millor maig de la sèrie històrica des de 2007, és a dir, abans de la Gran Recessió. A la Comunitat Valenciana, la baixada va ser de 1.654 ciutadans, amb la qual cosa el nombre total es va situar en els 284.096. Esta evolució favorable, malgrat tot, es va veure superada per sis autonomies: Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia i Madrid.
La disminució de l’atur va ser significativa a Alacant, amb una reducció de 1.237 persones, i també va anar a la baixa a València, amb 698 aturats menys. No obstant això, a Castelló va augmentar en 281. Com mostra el cas alacantí, que és el territori de la Comunitat amb més pes del sector turístic, els servicis, a on s’emmarca este, són els que han contribuït a una major reducció de l’atur, ja que van aportar 1.933 persones al total. El va seguir la indústria amb 240. A continuació apareixen la construcció (220) i l’agricultura (39). Per contra, el col·lectiu sense ocupació anterior va elevar les seues xifres en 778.
Contractes
Les bones dades d’ocupació es van veure corroborades amb les contractacions que es van subscriure en maig a la Comunitat Valenciana. En van ser 116.712, la qual cosa implica 4.263 més que en abril, encara que 2.958 menys que en el mateix mes de l’any passat.
