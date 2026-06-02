La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València

Els professors ixen al carrer en una nova protesta el dia que comencen les proves PAU per a milers d'estudiants

Col·lapse a València per la manifestació de docents i les obres

Col·lapse a València per la manifestació de docents i les obres / Fernando Bustamante

Lucía Prieto

València

Col·lapse en el centre de València este matí. Una nova jornada reivindicativa que arranca amb la manifestació de docents convocada hui obliga a tallar diversos carrers i bloqueja el trànsit en algunes de les principals vies del centre de la ciutat.

Els professors s’han agrupat en diferents columnes des de diversos punts de la ciutat per a arribar fins a la plaça de Sant Agustí, des d’on ha partit la marxa. La manifestació ha arrancat a les 11:00 hores, però els talls de trànsit s’han deixat notar al llarg del matí.

La manifestació transcorre des de la plaça de Sant Agustí per Guillem de Castro, el passeig de la Petxina, el pont de les Glòries Valencianes, l’avinguda de Pius XII i l’avinguda de Campanar, fins al número 32, seu de la Conselleria. Un recorregut similar al que es va fer la setmana passada.

Els carrers pels quals passa la marxa romanen tallats de manera puntual durant el transcurs d’esta, des de Colón fins a l’avinguda de Campanar. El trànsit es complica este matí perquè els manifestants passaran pel cinturó que envolta el centre i que concentra uns quants dels carrers amb més trànsit rodat de la ciutat.

El trànsit està sent desviat pel cinturó següent, les grans vies, per la qual cosa la circulació és molt més densa que de costum.

Als talls per les mobilitzacions dels docents se suma el tall del túnel de Pérez Galdós, que es manté tancat fins a este dimecres per obres.

Tancament del túnel de Pérez Galdós durant tres dies per a la connexió d’un col·lector

Fernando Bustamante

També s’han convocat mobilitzacions a Alacant i Castelló. A Alacant, la convocatòria és a les 12:00 hores en les escales de l’IES Jorge Juan, mentres que a Castelló s’ha previst una acció a les 11:00 hores davant de l’IES Crémor. Amb estes cites simultànies, els sindicats busquen estendre la protesta a les tres províncies.

Més marxes este dijous

Este dijous, 4 de juny, hi haurà una nova jornada de manifestacions. A València, la protesta començarà a les 11:00 hores en la plaça de l’Ajuntament i finalitzarà en la plaça de la Mare de Déu. A Alacant, la manifestació està convocada a les 18:30 hores des de les escales de l’IES Jorge Juan. Estes mobilitzacions donaran continuïtat a la pressió en el carrer en una setmana marcada per la persistència de la vaga indefinida.

